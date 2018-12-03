Грандиозный финал конкурса «Мисс Офис – 2018»: триумф красавицы из Екатеринбурга и звездные гости во главе с Хакамадой и четой Стриженовых

«Прекрасный конкурс, где уже в 9-й раз показывают, что девушка может быть красивой и пройти в купальнике так, чтобы не было стыдно ни тем, кто смотрит, ни тем, кто показывает. При этом она может быть мамочкой, а еще понимать, чем отличается хеджирование от страхования, и еще может это объяснить. Во всяком случае, это моя мечта. В будущем эти девушки смогут это объяснить. Сегодня они очень волновались. Им было очень тяжело, потому что одно дело все уметь, другое дело – обо всем этом публично говорить. Я благодарю организаторов за шоу, ведущего, который своим юмором позволял нам слегка не быть такими серьезными, потому что все серьезное должно быть несерьезным. И благодарю прекрасных участниц, которые меня действительно поразили. Я на них смотрю и думаю, что у России действительно есть будущее», – отметила председатель жюри Ирина Хакамада.

Титул «Мисс Офис – 2018» завоевала 25-летняя жительница Екатеринбурга Алена Титова, офис-менеджер компании STIHL. Алена получила главный приз – 2 миллиона рублей от генерального спонсора компании «Комус» и непереходящую корону от ювелирного Дома Kabarovsky.