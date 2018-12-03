logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Грандиозный финал конкурса «Мисс Офис – 2018»: триумф красавицы из Екатеринбурга и звездные гости во главе с Хакамадой и четой Стриженовых

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 46

«2-я Вице-мисс Офис — 2018» Дарья Мельникова, «Мисс Офис — 2018» Алена Титова и «1-я Вице-мисс Офис — 2018» Татьяна Козуто

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 декабря в Москве на сцене молодежного центра «Планета КВН» состоялось финальное шоу 9-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2018». В мероприятии приняли участие 28 девушек из России и стран ближнего зарубежья, которые прошли в финал и получили уникальную возможность проявить себя.

В этом году в оргкомитет конкурса поступило 28 000 заявок от девушек из России и стран ближнего зарубежья. В полуфинал были допущены сто претенденток из 41 города. По итогу интернет-голосования в финал конкурса прошли 28 девушек, именно среди них 1 декабря в Москве на сцене Московского молодежного центра «Планета КВН» выбрали самую красивую, обаятельную и целеустремленную представительницу бизнес-сообщества.

Максим Виторган и Светлана Бобрикова

Ведущими вечера стали актер Максим Виторган и директор конкурса Светлана Бобрикова. Оценивало красоту и образованность офисных сотрудниц авторитетное жюри: бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, публицист Ирина Хакамада; директор департамента экономики и финансов компании «Комус» Олег Зорин; победительница «Мисс Офис – 2017» Анастасия Божкова; главный редактор сайта Passion.ru, генерального информационного партнера конкурса, Анна Вендер; тренер личностного роста, мотивационный спикер Елена Блиновская; певец, композитор Александр Шоуа; художник, почетный академик Российской академии художеств Даниил Федоров; актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист Александр Стриженов; телеведущий, звездный визажист Юрий Столяров; российский футболист, телеведущий, диджей Руслан Нигматуллин; президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин; дизайнер Леонид Гривко; коммерческий директор ювелирного дома Kabarovsky Вера Кабаровская.

Финал 9-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2018» прошел под общей темой «7-е чувство». Именно через призму юмора и самоиронии участницы выражали себя и свое отношение к миру. Шоу началось с выхода конкурсанток в платьях цвета индиго. Продолжилось мероприятие традиционными конкурсами – дефиле в купальниках и вечерних платьях, а также интеллектуальным и конкурсом талантов. Во время шоу участниц своими выступлениями поддержали музыкальная группа «Премьер-министр» и певец Александр Шоуа с композициями из нового альбома.

Финалистки «Мисс Офис – 2018»

«Прекрасный конкурс, где уже в 9-й раз показывают, что девушка может быть красивой и пройти в купальнике так, чтобы не было стыдно ни тем, кто смотрит, ни тем, кто показывает. При этом она может быть мамочкой, а еще понимать, чем отличается хеджирование от страхования, и еще может это объяснить. Во всяком случае, это моя мечта. В будущем эти девушки смогут это объяснить. Сегодня они очень волновались. Им было очень тяжело, потому что одно дело все уметь, другое дело – обо всем этом публично говорить. Я благодарю организаторов за шоу, ведущего, который своим юмором позволял нам слегка не быть такими серьезными, потому что все серьезное должно быть несерьезным. И благодарю прекрасных участниц, которые меня действительно поразили. Я на них смотрю и думаю, что у России действительно есть будущее», – отметила председатель жюри Ирина Хакамада.

Титул «Мисс Офис – 2018» завоевала 25-летняя жительница Екатеринбурга Алена Титова, офис-менеджер компании STIHL. Алена получила главный приз – 2 миллиона рублей от генерального спонсора компании «Комус» и непереходящую корону от ювелирного Дома Kabarovsky.

«Мисс Офис – 2018» Алена Титова

«1-й Вице-миссОфис – 2018» стала Татьяна Козуто из Марий Эл, арт-директор компании «РЕД СИТИ ФАЙТС». В подарок Татьяна получила путешествие на Шри-Ланку от компании Basilur. «2-й Вице-мисс Офис – 2018» стала Дарья Мельникова из Нижнего Новгорода, специалист по связям с общественностью в компании «ВМК». Круизная компания «Нептун» вручила Дарье сертификат на круиз.

Помимо этого жюри конкурса выбрало победительниц в следующих номинациях:

«Мисс Зрительских симпатий» – Максимова Екатерина, ведущий специалист, ПАО «Газпром», Санкт-Петербург

«Выбор Passion.ru» – Байрамгулова Ирина, специалист по документообороту, АО «НОРЕБО РУ», Владивосток

«Мисс Фото» – Вервекина Елена, главный специалист отдела организации зарубежных гастролей, Российская государственная цирковая компания», Москва

«Мисс Интернет» – Цымбал Светлана, контрактный управляющий, НИИ охраны материнства и детства, Хабаровск

«Мисс Бикини» – Решетникова Анастасия, секретарь руководителя, ГКУ ПК «УКС Пермского края», Пермь

«Мисс Стиль» – Тектурманидзе Татиа, менеджер корпоративного департамента, Zarapxana, Грузия, Тбилиси

«Мисс Фитнес» – Ворона Анна, бренд-менеджер, «Крост», Москва

«Мисс Талант» – Казанина Дарья, главный персональный менеджер, ПАО ВТБ, Новосибирск

«Бизнес-леди» – Камаева Оксана, генеральный директор, ООО «ГлобалТэнксИнжиниринг», Самара

«Доброе сердце» – Чернышева Алиса, юрисконсульт 1-й категории, Северо-Западное ГУ Банка России, Санкт-Петербург

«Мисс Очарование» – Сесицкайте Симона, директор, «Балтик-Медиа», Литва, Вильнюс

«Мисс Единство» – Адаменко Юлия, ведущий специалист, ПАО «НК «Роснефть», Москва

Miss Office International – Лайзане Санта, проектный менеджер QPANO, Латвия, Рига

В ходе онлайн-голосования на сайте конкурса гости и зрители выбрали победительницу в номинации «Мисс Зрительских симпатий». Ею стала Максимова Екатерина, ведущий специалист, ПАО «Газпром», Санкт-Петербург.

Passion.ru вручил приз в своей собственной номинации участнице из Владивостока Байрамгуловой Ирине.

Ирина Байрамгулова и Анна Вендер

Почти месяц на сайте Passion.ru читательницы, выбирали свою «Мисс Офис — 2018». Голосование было очень непредсказуемым, так как лидер постоянно менялся. В последние дни в схватку вступили Юлия Адаменко из Москвы и Ирина Байрамгулова из Владивостока. В итоге с отрывом в 89 голосов победила последняя. Во время финальной церемонии «Мисс Офис — 2018» главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — профессиональную фотосессию и интервью, которые будут опубликованы на нашем сайте.

После мероприятия гостей, в числе которых были Ольга Кабо, Анастасия Стоцкая, Екатерина Стриженова, Елена Захарова, Тутта Ларсен, Анастасия Гребенкина и многие другие звезды, а также участниц ждала афтепати, ведущим которой выступил экс-резидент Comedy Club и участник шоу Comedy Woman Олег Верещагин. За музыкальное сопровождение вечера отвечала кавер-группа «Час пик».

А вы согласны с выбором жюри?

Текст: Роман Страстный

Фото: Светлана Наконечная; пресс-служба

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V