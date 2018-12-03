Грандиозный финал конкурса «Мисс Офис – 2018»: триумф красавицы из Екатеринбурга и звездные гости во главе с Хакамадой и четой Стриженовых

В этом году в оргкомитет конкурса поступило 28 000 заявок от девушек из России и стран ближнего зарубежья. В полуфинал были допущены сто претенденток из 41 города. По итогу интернет-голосования в финал конкурса прошли 28 девушек, именно среди них 1 декабря в Москве на сцене Московского молодежного центра «Планета КВН» выбрали самую красивую, обаятельную и целеустремленную представительницу бизнес-сообщества.
Ведущими вечера стали актер Максим Виторган и директор конкурса Светлана Бобрикова. Оценивало красоту и образованность офисных сотрудниц авторитетное жюри: бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, публицист Ирина Хакамада; директор департамента экономики и финансов компании «Комус» Олег Зорин; победительница «Мисс Офис – 2017» Анастасия Божкова; главный редактор сайта Passion.ru, генерального информационного партнера конкурса, Анна Вендер; тренер личностного роста, мотивационный спикер Елена Блиновская; певец, композитор Александр Шоуа; художник, почетный академик Российской академии художеств Даниил Федоров; актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист Александр Стриженов; телеведущий, звездный визажист Юрий Столяров; российский футболист, телеведущий, диджей Руслан Нигматуллин; президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин; дизайнер Леонид Гривко; коммерческий директор ювелирного дома Kabarovsky Вера Кабаровская.
Финал 9-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2018» прошел под общей темой «7-е чувство». Именно через призму юмора и самоиронии участницы выражали себя и свое отношение к миру. Шоу началось с выхода конкурсанток в платьях цвета индиго. Продолжилось мероприятие традиционными конкурсами – дефиле в купальниках и вечерних платьях, а также интеллектуальным и конкурсом талантов. Во время шоу участниц своими выступлениями поддержали музыкальная группа «Премьер-министр» и певец Александр Шоуа с композициями из нового альбома.
«Прекрасный конкурс, где уже в 9-й раз показывают, что девушка может быть красивой и пройти в купальнике так, чтобы не было стыдно ни тем, кто смотрит, ни тем, кто показывает. При этом она может быть мамочкой, а еще понимать, чем отличается хеджирование от страхования, и еще может это объяснить. Во всяком случае, это моя мечта. В будущем эти девушки смогут это объяснить. Сегодня они очень волновались. Им было очень тяжело, потому что одно дело все уметь, другое дело – обо всем этом публично говорить. Я благодарю организаторов за шоу, ведущего, который своим юмором позволял нам слегка не быть такими серьезными, потому что все серьезное должно быть несерьезным. И благодарю прекрасных участниц, которые меня действительно поразили. Я на них смотрю и думаю, что у России действительно есть будущее», – отметила председатель жюри Ирина Хакамада.
Титул «Мисс Офис – 2018» завоевала 25-летняя жительница Екатеринбурга Алена Титова, офис-менеджер компании STIHL. Алена получила главный приз – 2 миллиона рублей от генерального спонсора компании «Комус» и непереходящую корону от ювелирного Дома Kabarovsky.
«1-й Вице-миссОфис – 2018» стала Татьяна Козуто из Марий Эл, арт-директор компании «РЕД СИТИ ФАЙТС». В подарок Татьяна получила путешествие на Шри-Ланку от компании Basilur. «2-й Вице-мисс Офис – 2018» стала Дарья Мельникова из Нижнего Новгорода, специалист по связям с общественностью в компании «ВМК». Круизная компания «Нептун» вручила Дарье сертификат на круиз.
Помимо этого жюри конкурса выбрало победительниц в следующих номинациях:
«Мисс Зрительских симпатий» – Максимова Екатерина, ведущий специалист, ПАО «Газпром», Санкт-Петербург
«Выбор Passion.ru» – Байрамгулова Ирина, специалист по документообороту, АО «НОРЕБО РУ», Владивосток
«Мисс Фото» – Вервекина Елена, главный специалист отдела организации зарубежных гастролей, Российская государственная цирковая компания», Москва
«Мисс Интернет» – Цымбал Светлана, контрактный управляющий, НИИ охраны материнства и детства, Хабаровск
«Мисс Бикини» – Решетникова Анастасия, секретарь руководителя, ГКУ ПК «УКС Пермского края», Пермь
«Мисс Стиль» – Тектурманидзе Татиа, менеджер корпоративного департамента, Zarapxana, Грузия, Тбилиси
«Мисс Фитнес» – Ворона Анна, бренд-менеджер, «Крост», Москва
«Мисс Талант» – Казанина Дарья, главный персональный менеджер, ПАО ВТБ, Новосибирск
«Бизнес-леди» – Камаева Оксана, генеральный директор, ООО «ГлобалТэнксИнжиниринг», Самара
«Доброе сердце» – Чернышева Алиса, юрисконсульт 1-й категории, Северо-Западное ГУ Банка России, Санкт-Петербург
«Мисс Очарование» – Сесицкайте Симона, директор, «Балтик-Медиа», Литва, Вильнюс
«Мисс Единство» – Адаменко Юлия, ведущий специалист, ПАО «НК «Роснефть», Москва
Miss Office International – Лайзане Санта, проектный менеджер QPANO, Латвия, Рига
В ходе онлайн-голосования на сайте конкурса гости и зрители выбрали победительницу в номинации «Мисс Зрительских симпатий». Ею стала Максимова Екатерина, ведущий специалист, ПАО «Газпром», Санкт-Петербург.
Passion.ru вручил приз в своей собственной номинации участнице из Владивостока Байрамгуловой Ирине.
Почти месяц на сайте Passion.ru читательницы, выбирали свою «Мисс Офис — 2018». Голосование было очень непредсказуемым, так как лидер постоянно менялся. В последние дни в схватку вступили Юлия Адаменко из Москвы и Ирина Байрамгулова из Владивостока. В итоге с отрывом в 89 голосов победила последняя. Во время финальной церемонии «Мисс Офис — 2018» главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — профессиональную фотосессию и интервью, которые будут опубликованы на нашем сайте.
После мероприятия гостей, в числе которых были Ольга Кабо, Анастасия Стоцкая, Екатерина Стриженова, Елена Захарова, Тутта Ларсен, Анастасия Гребенкина и многие другие звезды, а также участниц ждала афтепати, ведущим которой выступил экс-резидент Comedy Club и участник шоу Comedy Woman Олег Верещагин. За музыкальное сопровождение вечера отвечала кавер-группа «Час пик».
А вы согласны с выбором жюри?
Текст: Роман Страстный
Фото: Светлана Наконечная; пресс-служба