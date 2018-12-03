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«Мисс Офис — 2018» по версии Passion.ru стала 25-летняя красавица из Владивостока: фото с церемонии награждения

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Ирина Байрамгулова

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1 декабря в Москве прошел грандиозный финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2018». Passion.ru вручил приз в своей собственной номинации участнице из Владивостока Байрамгуловой Ирине.

Почти месяц на сайте Passion.ru вы, дорогие читательницы, выбирали свою «Мисс Офис — 2018». Голосование было очень непредсказуемым, так как лидер постоянно менялся. В последние дни в схватку вступили Юлия Адаменко из Москвы и Ирина Байрамгулова из Владивостока. В итоге с отрывом в 89 голосов победила последняя. Во время финальной церемонии «Мисс Офис — 2018» главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — профессиональную фотосессию и интервью, которые будут опубликованы на нашем сайте.

Ирина Байрамгулова и главный редактор Passion.ru Анна Вендер

Ирине 25 лет, она живет во Владивостоке и работает специалистом по документообороту в компании АО «НОРЕБО РУ». Девушка занимается рукоделием, любит детей и мечтает о большой семье. О победе в номинации «Выбор Passion.ru» красавица говорит с трепетом:

«Я боролась за этот приз, с Адаменко Юлией мы шли нога в ногу, в итоге я все-таки победила, чему очень рада. Спасибо читательницам Passion.ru и всем, кто за меня голосовал!»

Еще раз поздравляем Ирину Байрамгулову с победой!

Текст: Софья Андреева

Фото: Светлана Наконечная

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