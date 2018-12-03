«Мисс Офис — 2018» по версии Passion.ru стала 25-летняя красавица из Владивостока: фото с церемонии награждения

Почти месяц на сайте Passion.ru вы, дорогие читательницы, выбирали свою «Мисс Офис — 2018». Голосование было очень непредсказуемым, так как лидер постоянно менялся. В последние дни в схватку вступили Юлия Адаменко из Москвы и Ирина Байрамгулова из Владивостока. В итоге с отрывом в 89 голосов победила последняя. Во время финальной церемонии «Мисс Офис — 2018» главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — профессиональную фотосессию и интервью, которые будут опубликованы на нашем сайте.
Ирине 25 лет, она живет во Владивостоке и работает специалистом по документообороту в компании АО «НОРЕБО РУ». Девушка занимается рукоделием, любит детей и мечтает о большой семье. О победе в номинации «Выбор Passion.ru» красавица говорит с трепетом:
«Я боролась за этот приз, с Адаменко Юлией мы шли нога в ногу, в итоге я все-таки победила, чему очень рада. Спасибо читательницам Passion.ru и всем, кто за меня голосовал!»
Еще раз поздравляем Ирину Байрамгулову с победой!
Текст: Софья Андреева
Фото: Светлана Наконечная