«Мисс Офис — 2018» по версии Passion.ru стала 25-летняя красавица из Владивостока: фото с церемонии награждения

Почти месяц на сайте Passion.ru вы, дорогие читательницы, выбирали свою «Мисс Офис — 2018». Голосование было очень непредсказуемым, так как лидер постоянно менялся. В последние дни в схватку вступили Юлия Адаменко из Москвы и Ирина Байрамгулова из Владивостока. В итоге с отрывом в 89 голосов победила последняя. Во время финальной церемонии «Мисс Офис — 2018» главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — профессиональную фотосессию и интервью, которые будут опубликованы на нашем сайте.