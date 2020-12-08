Лопырева в «огненном» платье и вечеринка на подиуме: как прошел показ anastasiAZadorina

Виктория Лопырева появилась на гала-ужине во всеоружии. Телеведущая и амбассадор FIFA выбрала силуэтное платье в пол огненно-красного цвета и щедрой россыпью мерцающих кристаллов. Дополнили образ звезды босоножки на головокружительных шпильках и целый комплект украшений с увесистыми бриллиантами. Героиня вечера Анастасия Задорина появилась в наряде с черным бархатом и насыщенной фуксией в главных ролях.

В сентябре 2020-го показ круизной коллекции anastasiAZadorina в Москве собрал множество друзей бренда из числа селебрити. Среди них: Юлия Барановская, певица Нюша, Наталья Рудова, Екатерина Одинцова, Виктория Дайнеко и многие другие. Подробнее читайте на Passion.ru.