Лопырева в «огненном» платье и вечеринка на подиуме: как прошел показ anastasiAZadorina
Фото: Пресс-служба
Шоу anastasiAZadorina впервые проходило в Дубае, поэтому команда приняла решение показать не только новинки, но и знаковые для бренда модели. Настроение вечеринки буквально встроено в ДНК бренда, и транслировать его дизайнер берется через обилие шелка, невесомых полупрозрачных тканей, мерцания глиттера и пайеток. В коллекции — дерзкие мини с драпировками, бархатные макси с открытыми плечами, вечерние наряды «зефирных» оттенков и крошечное, но узнаваемое платье цвета фуксии с пышными перьями.
Фото: Пресс-служба
Виктория Лопырева появилась на гала-ужине во всеоружии. Телеведущая и амбассадор FIFA выбрала силуэтное платье в пол огненно-красного цвета и щедрой россыпью мерцающих кристаллов. Дополнили образ звезды босоножки на головокружительных шпильках и целый комплект украшений с увесистыми бриллиантами. Героиня вечера Анастасия Задорина появилась в наряде с черным бархатом и насыщенной фуксией в главных ролях.
В сентябре 2020-го показ круизной коллекции anastasiAZadorina в Москве собрал множество друзей бренда из числа селебрити. Среди них: Юлия Барановская, певица Нюша, Наталья Рудова, Екатерина Одинцова, Виктория Дайнеко и многие другие. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!