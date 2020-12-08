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Лопырева в «огненном» платье и вечеринка на подиуме: как прошел показ anastasiAZadorina

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Показ anastasiAZadorina в Дубае

Фото: Пресс-служба

5 декабря в Дубае состоялся ежегодный гала-ужин, проводимый Викторией Лопыревой в рамках фестиваля «Матрешка». Ярким акцентом вечерней программы стал показ предновогодней коллекции Анастасии Задориной, который запомнился эффектными нарядами и атмосферой праздника.

Шоу anastasiAZadorina впервые проходило в Дубае, поэтому команда приняла решение показать не только новинки, но и знаковые для бренда модели. Настроение вечеринки буквально встроено в ДНК бренда, и транслировать его дизайнер берется через обилие шелка, невесомых полупрозрачных тканей, мерцания глиттера и пайеток. В коллекции — дерзкие мини с драпировками, бархатные макси с открытыми плечами, вечерние наряды «зефирных» оттенков и крошечное, но узнаваемое платье цвета фуксии с пышными перьями.

Виктория Лопырева и Анастасия Задорина

Фото: Пресс-служба

Виктория Лопырева появилась на гала-ужине во всеоружии. Телеведущая и амбассадор FIFA выбрала силуэтное платье в пол огненно-красного цвета и щедрой россыпью мерцающих кристаллов. Дополнили образ звезды босоножки на головокружительных шпильках и целый комплект украшений с увесистыми бриллиантами. Героиня вечера Анастасия Задорина появилась в наряде с черным бархатом и насыщенной фуксией в главных ролях.

В сентябре 2020-го показ круизной коллекции anastasiAZadorina в Москве собрал множество друзей бренда из числа селебрити. Среди них: Юлия Барановская, певица Нюша, Наталья Рудова, Екатерина Одинцова, Виктория Дайнеко и многие другие. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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