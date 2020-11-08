«Обворожительная леди»: Виктория Дайнеко примерила роскошный образ

Девушка проводила концерт в Москве, где собрались ее слушатели и фанаты. Для этого важного мероприятия Виктория выбрала элегантное коралловое платье с розовыми вставками и с глубоким декольте и многослойной легкой юбкой. Стоит отметить, что артистку часто можно увидеть в романтических образах. Женственность и элегантность в одежде всегда сопровождают известную певицу.