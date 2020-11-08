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«Обворожительная леди»: Виктория Дайнеко примерила роскошный образ

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Виктория Дайнеко

Фото: @victoriadaineko / Instagram

В своем микроблоге в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в шикарном наряде.

Девушка проводила концерт в Москве, где собрались ее слушатели и фанаты. Для этого важного мероприятия Виктория выбрала элегантное коралловое платье с розовыми вставками и с глубоким декольте и многослойной легкой юбкой. Стоит отметить, что артистку часто можно увидеть в романтических образах. Женственность и элегантность в одежде всегда сопровождают известную певицу.

Виктория также выбрала красивую прическу, она уложила свои волнистые волосы в изящные объемные кудри.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида любимой артистки. В комментариях под фото можно увидеть множество приятных слов:

«Королева наша», «Какая красивая девушка! Просто обалдеть!», «Какая обворожительная!», «Неотразимая», «Очень красивый наряд», «Викуля, вы очень милая», «Не принцесса- королева», «Вау, невероятная дама», «Обворожительная леди»,— написали подписчики.

А вам понравился образ Виктории? Пишите свои ответы в комментариях!

Фото и видео: @@victoriadaineko / Instagram

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