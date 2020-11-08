«Обворожительная леди»: Виктория Дайнеко примерила роскошный образ
Фото: @victoriadaineko / Instagram
Девушка проводила концерт в Москве, где собрались ее слушатели и фанаты. Для этого важного мероприятия Виктория выбрала элегантное коралловое платье с розовыми вставками и с глубоким декольте и многослойной легкой юбкой. Стоит отметить, что артистку часто можно увидеть в романтических образах. Женственность и элегантность в одежде всегда сопровождают известную певицу.
Виктория также выбрала красивую прическу, она уложила свои волнистые волосы в изящные объемные кудри.
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида любимой артистки. В комментариях под фото можно увидеть множество приятных слов:
«Королева наша», «Какая красивая девушка! Просто обалдеть!», «Какая обворожительная!», «Неотразимая», «Очень красивый наряд», «Викуля, вы очень милая», «Не принцесса- королева», «Вау, невероятная дама», «Обворожительная леди»,— написали подписчики.
А вам понравился образ Виктории? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото и видео: @@victoriadaineko / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!