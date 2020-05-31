Нежная и дерзкая: Виктория Дайнеко примерила разные образы и собрала комплименты

«Не пошлая, а очень красивая, женственная, сексуальная фотосессия», «Ножки у тебя отменные», «Огонь», «Какая красивая и стройная девушка», «Фотография супер!!! 👏👏👏👏 Красавица!!!», «Идеальная во всём!!!», «Это шедевр 👏БОМБА 😍фигура, что надо 👏красотулька», «Стройняшка», «Я вас сразу не узнала», «Мне показалось, что на фото Мила Йовович сначала😁», «Вика, какие ноги», «Виктория, не узнала вас, классная брутальная девушка», — оценили дерзкий снимок подписчики.

А вам какой образ Виктории Дайнеко нравится больше?