Нежная и дерзкая: Виктория Дайнеко примерила разные образы и собрала комплименты
Фото: Instagram Виктории Дайнеко
На вынужденной самоизоляции многие решили разобрать фотоархивы. Виктория Дайнеко не стала исключением и поделилась с фолловерами несколькими снимками из фотосессий. На одном из них певица позирует на кровати в уютном вязаном костюме кремового цвета.
«Н-нежность», «Плюшевая», «Красавица!!! Богиня!!!», «Какой милый костюмчик)», «Милашка-симпатяжка», — написали фолловеры.
Виктория не боится быть разной. Наглядный пример — кадр из фотосессии для мужского журнала.
«Не пошлая, а очень красивая, женственная, сексуальная фотосессия», «Ножки у тебя отменные», «Огонь», «Какая красивая и стройная девушка», «Фотография супер!!! 👏👏👏👏 Красавица!!!», «Идеальная во всём!!!», «Это шедевр 👏БОМБА 😍фигура, что надо 👏красотулька», «Стройняшка», «Я вас сразу не узнала», «Мне показалось, что на фото Мила Йовович сначала😁», «Вика, какие ноги», «Виктория, не узнала вас, классная брутальная девушка», — оценили дерзкий снимок подписчики.
А вам какой образ Виктории Дайнеко нравится больше?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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