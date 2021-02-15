Общее состояние Петросяна и Степаненко составило почти два миллиарда рублей
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/?hl=ru
Общее спорное имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко оказалось на 250 миллионов больше, чем полагали оценщики. Его оценили почти в два миллиона рублей. Оценка имущества затянулась – потребовалась экспертная работа с картинами, антиквариатом и другими ценностями.
Среди спорного имущества – московские квартиры, пять мест на парковках столицы, дорогие автомобили, музейных ценности и антиквариат (подлинность этих вещей не проверяли, и посчитали, как настоящие), а также участок в Жаворонках под Одинцовом.
Судебные тяжбы длятся уже два года. Бывшим супругам предстоит разделить квартиры и дома, а также антиквариат. Общий перечень имущества разместился на 1 000 страницах.
Главным спорным имуществом является помещение, которое находится в Зачатьевском переулке площадью 516 метров. Сам Петросян хотел сделать из него музей, однако ее оккупировала Степаненко.
Сейчас процесс приближается к концу – бывшие супруги встретятся на заседании в конце февраля.
Сам Петросян сейчас счастлив в браке с молодой женой, своей бывшей помощницей Еленой Брухуновой, которая родила ему сына Вагана – мальчика назвали в честь отца Петросяна.
Фото и видео: Instagram Евгения Петросяна, Global look Press
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