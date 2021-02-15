Общее состояние Петросяна и Степаненко составило почти два миллиарда рублей

Общее спорное имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко оказалось на 250 миллионов больше, чем полагали оценщики. Его оценили почти в два миллиона рублей. Оценка имущества затянулась – потребовалась экспертная работа с картинами, антиквариатом и другими ценностями.

Среди спорного имущества – московские квартиры, пять мест на парковках столицы, дорогие автомобили, музейных ценности и антиквариат (подлинность этих вещей не проверяли, и посчитали, как настоящие), а также участок в Жаворонках под Одинцовом.

Судебные тяжбы длятся уже два года. Бывш­им супругам предстоит разделить квартиры и дома, а также ант­иквариат. Общий пере­чень имущества разме­стился на 1 000 стран­ицах.

Главным спорным имущ­еством является поме­щение, которое наход­ится в Зачатьевском переулке площадью 516 метров. Сам Петрос­ян хотел сделать из него музей, однако ее оккупировала Степан­енко.

Сейчас процесс приближается к концу – бывшие супруги встретятся на заседании в конце февраля.

Сам Петросян сейчас счастлив в браке с молодой женой, своей бывшей помощницей Еленой Брухуновой, которая родила ему сына Вагана – мальчика назвали в честь отца Петросяна.