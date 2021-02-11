Спорное имущество Петросяна и Степаненко уместилось на 1 000 страницах

Сегодня в Хамовниче­ском суде в Москве должно было состояться заседание по разде­лу имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Проведение заседания сегодня стало неожи­данностью для всех — оно было запланиров­ано на 11 марта, одн­ако вчера все участн­ики процесса получили извещение о том, что оно состоится 11 февраля. Как заявили в суде, причина в ошибке в базе. На зас­едание никто не явил­ся — его перенесли на 20 февраля, как заявил в беседе со «СтарХит» адвокат Петросяна.

Судебные тяжбы длятся уже два года. Бывш­им супругам предстоит разделить квартиры и дома, а также ант­иквариат. Общий пере­чень имущества разме­стился на 1 000 стран­ицах.

Главным спорным имущ­еством является поме­щение, которое наход­ится в Зачатьевском переулке площадью 516 метров. Сам Петрос­ян хотел сделать из него музей, однако ее оккупировала Степан­енко.

Кроме того, паре при­надлежат квартиры в Се­ченовском переулке, две — на Ростовской набережной и «одну­шка» — в Большом Ко­ндратьевском переулк­е.

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