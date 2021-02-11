Спорное имущество Петросяна и Степаненко уместилось на 1 000 страницах
Фото: Global Look Press
Сегодня в Хамовническом суде в Москве должно было состояться заседание по разделу имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна.
Проведение заседания сегодня стало неожиданностью для всех — оно было запланировано на 11 марта, однако вчера все участники процесса получили извещение о том, что оно состоится 11 февраля. Как заявили в суде, причина в ошибке в базе. На заседание никто не явился — его перенесли на 20 февраля, как заявил в беседе со «СтарХит» адвокат Петросяна.
Судебные тяжбы длятся уже два года. Бывшим супругам предстоит разделить квартиры и дома, а также антиквариат. Общий перечень имущества разместился на 1 000 страницах.
Главным спорным имуществом является помещение, которое находится в Зачатьевском переулке площадью 516 метров. Сам Петросян хотел сделать из него музей, однако ее оккупировала Степаненко.
Кроме того, паре принадлежат квартиры в Сеченовском переулке, две — на Ростовской набережной и «однушка» — в Большом Кондратьевском переулке.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото и видео: Instagram Евгения Петросяна, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте(https://vk.com/passionru), Одноклассниках, Facebook и Instagram!