Сальма Хайек опубликовала фотографию топлес в Instagram

Сальма Хайек обожает провоцировать поклонников! На своей странице в Instagram актриса и продюсер частенько выкладывает снимки с глубоким декольте, всячески обращая внимание фолловеров на размер и прекрасную форму своей груди , при этом не выходя за рамки приличий. Но вчера звезда опубликовала неожиданно откровенный снимок: сфотографировалась в зеркале ванной комнаты после вечеринки.

В свои 50 Сальма Хайек сохранила прекрасный тургор кожи. Возможно, секрет — в ее фирменном напитке красоты, рецепт которого, правда, звучит не слишком аппетитно?

Также звезда не раз признавалась, что не верит в ботокс, а самым мудрым считает совет своей мамы - всегда умываться перед сном.

Фото: instagram.com