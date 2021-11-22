Обгоревшая в пожаре Хлебникова пришла в себя — новые подробности о состоянии певицы

Сильно пострадавшая в огне певица пришла в себя, и ее сняли с аппарата ИВЛ. Несмотря на это, говорить об улучшении ее состояния пока рано — у звезды стабильно держится высокая температура, около 38,5 градуса, как сообщили «Собеседнику» в НИИ Склифосовского, где она проходит лечение.

Кроме того, очень сильную боль доставляют ожоги верхних дыхательных путей. Есть самостоятельно она не может, поэтому ее кормят при помощи специального зонда.