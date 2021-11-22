Обгоревшая в пожаре Хлебникова пришла в себя — новые подробности о состоянии певицы
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сильно пострадавшая в огне певица пришла в себя, и ее сняли с аппарата ИВЛ. Несмотря на это, говорить об улучшении ее состояния пока рано — у звезды стабильно держится высокая температура, около 38,5 градуса, как сообщили «Собеседнику» в НИИ Склифосовского, где она проходит лечение.
Кроме того, очень сильную боль доставляют ожоги верхних дыхательных путей. Есть самостоятельно она не может, поэтому ее кормят при помощи специального зонда.
При этом певица находится в сознании, слышит и понимает все, что происходит. Говорить о переводе в обычную палату пока рано, звезда остается под присмотром врачей в реанимации.
Напомним, Марина Хлебникова сильно пострадала в пожаре, который произошел в ее квартире ночью 18 ноября. Женщина получила сильные ожоги, сильнее всего пострадало лицо. Причины произошедшего выясняются.
Ранее врач рассказал, какой прогноз медики дают певице:
«Для нее сейчас делается все возможное. Но все осложнения ожидаются впереди… Тот же ожог дыхательных путей ведет к пневмонии. Сейчас пока идет борьба за жизнь, борьба с шоком, ей в том числе помогают справиться еще и психологически».
Фото: Global Look press