Кети Топурия поделилась редким видео с возлюбленным в день его рождения
Фото: Instagram Кети Топурии
33-летняя Кети Топурия счастлива в отношениях с бизнесменом Львом Деньговым. Эту сторону своей жизни певица предпочитает не афишировать — в ее блоге крайне редко можно увидеть совместные фото с избранником. Однако в честь дня рождения Льва солистка группы A’Studio сделала исключение и поделилась милым видео с именинником. В подписи к публикации Кети оставила лаконичные эмодзи: «🥳❤️».
Подписчики восхищаются стильной парой: «Красавчики», «Какие стильные», «Безумно красивые!», «Ну, он классный. Очень хорошо смотритесь», «Любимые красавчики!», «Какой он красавчик у вас, Кети, счастья вам», «Красивые какие».
Напомним, Кети Топурия была замужем за Львом Гейхманом, от которого 15 июня 2015 года родила дочь Оливию. Громким расставанием завершился роман певицы с рэпером Гуфом, который, по слухам, начался еще в период ее замужества. В свою очередь, у Льва Деньгова есть сын Леонид и дочь Шошана от предыдущих отношений.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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