Кети Топурия поделилась редким видео с возлюбленным в день его рождения

Подписчики восхищаются стильной парой: «Красавчики», «Какие стильные», «Безумно красивые!», «Ну, он классный. Очень хорошо смотритесь», «Любимые красавчики!», «Какой он красавчик у вас, Кети, счастья вам», «Красивые какие».

Напомним, Кети Топурия была замужем за Львом Гейхманом, от которого 15 июня 2015 года родила дочь Оливию. Громким расставанием завершился роман певицы с рэпером Гуфом, который, по слухам, начался еще в период ее замужества. В свою очередь, у Льва Деньгова есть сын Леонид и дочь Шошана от предыдущих отношений.