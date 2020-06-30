Глюк'oZa в блестящей мини-юбке, Литвинова в стильном платье и другие звезды на юбилее Светланы Кузнецовой

Светлана Кузнецова: «Я очень рада, что несмотря на всю сложившуюся и непростую ситуацию, мне удалось организовать праздник и пригласить своих любимых друзей разделить со мной этот день! Мы, вместе с дирекцией и персоналом ресторана, максимально возможно постаралась соблюсти все необходимые санитарные нормы, чтобы праздник был комфортным и безопасным для всех. Огромное спасибо всем гостям – друзьям и моей семье, за такие эмоции и сюрпризы. Не могла себе представить лучшего юбилея!».