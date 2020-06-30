Глюк'oZa в блестящей мини-юбке, Литвинова в стильном платье и другие звезды на юбилее Светланы Кузнецовой
Фото: Пресс-служба
Гостями торжества стали Ирина Хакамада, Наталья Чистякова-Ионова, Эмин, Любовь Успенская, Кети Топурия, Рената Литвинова и многие другие. Глюк'oZa выступила на вечеринке в эффектной блестящей юбке с цепями. Также именинницу своими хитами поздравили Любовь Успенская, #2Маши и поп-группа Artik&Asti.
Фото: Пресс-служба
Рената Литвинова выбрала более скромный наряд — стильное черно-белое платье в пол.
Фото: Пресс-служба
Сама Светлана встречала гостей в элегантном белоснежном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. А в разгар вечеринки переоделась в короткое блестящее платье с обнаженной спиной.
Фото: Пресс-служба
Светлана Кузнецова: «Я очень рада, что несмотря на всю сложившуюся и непростую ситуацию, мне удалось организовать праздник и пригласить своих любимых друзей разделить со мной этот день! Мы, вместе с дирекцией и персоналом ресторана, максимально возможно постаралась соблюсти все необходимые санитарные нормы, чтобы праздник был комфортным и безопасным для всех. Огромное спасибо всем гостям – друзьям и моей семье, за такие эмоции и сюрпризы. Не могла себе представить лучшего юбилея!».
Фото: пресс-служба / Виктор Бойко
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