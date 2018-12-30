Молодая мама Нюша похвасталась фигурой в купальнике

Напомним, в минувшем году Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Девочка, родившаяся 6 ноября, стала первым ребенком для Нюши. У Игоря также есть двое сыновей от первого брака.

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram