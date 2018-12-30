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Молодая мама Нюша похвасталась фигурой в купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Нюши

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Певица продемонстрировала фигуру спустя два месяца после родов.

28-летняя Нюша стала мамой в начале ноября. Дочь певицы появилась на свет в США, откуда новоиспеченная мама периодически демонстрирует жаркие фотоснимки. Несколько часов назад Нюша опубликовала первое послеродовое фото в купальнике. Певица позирует на пляже в слитном наряде леопардовой расцветки, однако это не помешало ее фолловерам обратить внимание на прекрасную фигуру молодой мамочки.

«Отлично выглядишь», «Какая ты красивая, Нюша, просто бомба», «Шикарная девушка», «Фигура — загляденье», «Очень хорошо выглядишь... такааая красивая... фигурка!» — восхищаются подписчики Нюши.

Стоит отметить, что на днях певица призналась в соцсети, что после рождения ребенка она стала внимательнее относиться к своему рациону питания. «После Рождения малышей ваш рацион питания сильно поменялся? Мой - да, и организм будто сам подсказывает чего он хочет🙈 Очень полюбила овощи – стала есть как печеные, так и очень много свежих... А ещё стала добавлять немного молочной продукции, например, балую себя йогуртом», — рассказала Нюша.

Напомним, в минувшем году Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Девочка, родившаяся 6 ноября, стала первым ребенком для Нюши. У Игоря также есть двое сыновей от первого брака.

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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