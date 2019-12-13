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Нюшу раскритиковали за смелый купальник с высокими вырезами на бедрах: «Слишком откровенно!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нюша

Фото: Instagram

Некоторые фанаты певицы встали на ее защиту.

29-летняя певица Нюша решила привлечь внимание почти 5 млн своих фолловеров к проблемам экологии. И у нее это получилось: пост на тему использования пластика артистка сопроводила откровенной фотографией в леопардовом купальнике.

В своем обращении к подписчикам Нюша попросила их покупать продукты в экологичной упаковке — стеклянной, а потом обращать внимание на железную, а в последнюю очередь — на пластиковую.

Фолловеры с ней согласились, но больше внимания, чем призыв певицы, привлекла ее фотография в «жарком» купальнике. Снимок был сделан летом, и теперь Нюша показала его, но подверглась критике. Многие посчитали его слишком откровенным.

«Зачем было вообще что-то на низ натягивать, если и так почти все видно?», «Весь @@@ наружу», «Низ как-то чересчур»», «Уже не знают, как привлечь публику. @@@ку обтянула до ушей», «Ого, как откровенно», «Нюша, вот зачем ты так?! Скромность тебе идет больше», — написали недовольные поклонники певицы.

Но нашлись и те, кто встал на защиту Нюши: «Все аккуратно», «Ого, какая фотка», «Нюша, какая ты красивая», — написали они.

А как вы думаете, купальник слишком откровенный?

Фото и видео: Instagram

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