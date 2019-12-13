Нюшу раскритиковали за смелый купальник с высокими вырезами на бедрах: «Слишком откровенно!»

В своем обращении к подписчикам Нюша попросила их покупать продукты в экологичной упаковке — стеклянной, а потом обращать внимание на железную, а в последнюю очередь — на пластиковую.

Фолловеры с ней согласились, но больше внимания, чем призыв певицы, привлекла ее фотография в «жарком» купальнике. Снимок был сделан летом, и теперь Нюша показала его, но подверглась критике. Многие посчитали его слишком откровенным.