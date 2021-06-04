Нюша привела на «Премию МУЗ ТВ» 2-летнюю дочь в платье принцессы
Ходить на светские мероприятия стало уже делом привычным. На широкой публике с наследниками все время мелькает Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ксения Бородина и другие знаменитости. Теперь их примеру последовала и Нюша.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha
Исполнительница хитов «Вою на луну», «Цунами», «Чудо» и других привезла на премию телеканала «МУЗ ТВ» свою маленькую дочь Симбу, которой всего два с половиной года. Нюша выбрала для малышки белое воздушное платье, как у принцессы. Да и сама она нарядилась в пышное яркое платье цвета фуксии.
Стоя рядом с мамой, Симба просто молчала, смущаясь вспышек десятков камер.
Напомним, некоторое время назад Нюша рассекретила необычное двойное имя дочери. Долгое время поклонники артистки были уверены, что девочку зовут просто Симба, которое певица с супругом объявили больше года назад. Но теперь выяснилось, что малышку зовут Серафима-Симба Игоревна Сивова. «Дома мы ее ласково зовем Симбуся», — рассказала певица.
Ранее Passion.ru писал, что Илья Прусикин и Софья Таюрская не скрывали чувств друг к другу на красной дорожке премии — накануне они рассекретили свой роман, а также о том, что Ксения Собчак и Ольга Бузова позировали перед церемонией в откровенных и нелепых нарядах.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram