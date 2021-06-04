Нюша привела на «Премию МУЗ ТВ» 2-летнюю дочь в платье принцессы

Исполнительница хитов «Вою на луну», «Цунами», «Чудо» и других привезла на премию телеканала «МУЗ ТВ» свою маленькую дочь Симбу, которой всего два с половиной года. Нюша выбрала для малышки белое воздушное платье, как у принцессы. Да и сама она нарядилась в пышное яркое платье цвета фуксии.

Стоя рядом с мамой, Симба просто молчала, смущаясь вспышек десятков камер.