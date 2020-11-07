Нюша устроила малютке-дочке зажигательное 2-летие в компании друзей

Певица и ее малышка Симба нередко публикуют совместные фотографии на своей странице в Instagram. Накануне выходных звездная семья решила закатить бурную вечеринку по случаю дня рождения малышки и устроили кулинарное шоу с приготовлением пряничных домиков. Празднество посетили и звездные друзья дочери. Так, бок о бок с Нашей готовила Ханна с мужем Пашу и дочерью Адрианой. Звезда сняла несколько видео в Stories и опубликовала на своей странице в Instagram. 2-летняя Симба с восторгом отнеслась к сюрпризу звездной мамы и с удовольствием позировала на камеру.