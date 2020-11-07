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Нюша устроила малютке-дочке зажигательное 2-летие в компании друзей

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Нюша с дочерью

Фото: @nyusha_nyusha / Instagram

6 ноября дочери Нюши исполнилось два года, и звездная мама устроила день рождения.

Певица и ее малышка Симба нередко публикуют совместные фотографии на своей странице в Instagram. Накануне выходных звездная семья решила закатить бурную вечеринку по случаю дня рождения малышки и устроили кулинарное шоу с приготовлением пряничных домиков. Празднество посетили и звездные друзья дочери. Так, бок о бок с Нашей готовила Ханна с мужем Пашу и дочерью Адрианой. Звезда сняла несколько видео в Stories и опубликовала на своей странице в Instagram. 2-летняя Симба с восторгом отнеслась к сюрпризу звездной мамы и с удовольствием позировала на камеру.

Напомним, что дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара поженилась в 2017 году. У супруга исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.

Нюша с дочерью

Фото: @nyusha_nyusha / Instagram

К слову, недавно мы писали, как Нюша умилила нежным фото подросшей милашки-дочки — копии себя. 30-летняя певица отправилась за покупками с 1-летней дочерью Симбой.

Фото и видео: @nyusha_nyusha / Instagram

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