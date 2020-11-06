Нюша нежно поздравила с днем рождения дочку: «Моя ненаглядная чудо-вселенная»
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/?hl=ru
Певица Нюша трогательно поздравила с днем рождения свою маленькую дочку с необычным именем Симба.
«Сегодня нашей малышке уже целых 2 годика! Ты уникальна, моя ненаглядная чудо-вселенная...Мама любит тебя самой безусловной и бесконечной любовью», — пишет певица.
К поздравлениям мамы присоединились подписчики.
«Поздравляем вашу Прелесть с днем рождения!», «Обожаю вас, всего вам самого наилучшего!))», «С днем рождения малышку Симбу пусть будет невероятно счастлива, здорова», «Поздравляю с днем рождения дочери», «Поздравляю, Нюша) Счастья вам! Такие классные)», «С днем рождения. Поздравляю вашу малышку! С днем рождения, принцессы!», «Поздравляем вас с рождением дочери. Здоровья вам», «Поздравляю необыкновенную малышку», «Ваша копия», «Какая же чудесная девочка», «Маленькая красавица, так выросла!», «Очень похожа и на мужа, и на вас», «Как же быстро растут чужие детки! Только вчера ведь родилась».
Симба родилась в 2018 году. Ее родители, Нюша и политик Игорь Сивков, поженились в 2017 году. Для Сивкова это уже не первый брак, от предыдущей жены у него также есть дети.
Фото и видео: Instagram Нюши
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