«Нянчимся»: Яна Рудковская показала милое фото 7-летнего сына с новорожденным братом

Большинство подписчиков предположило, что малыш похож на отца, кто-то отметил, что мальчик обязательно будет походить на свою звездную маму. «Как мило», «Какие же они хорошенькие», «Саша такой счастливый. Старший брат», «Здоровья твоим ангелочкам», «Подпись под фото: "Это я почему раньше такой хмурной был?! Это потому, что у меня младшего братика не было!"», «Какой Саша нежный старший брат, оказывается. На его личике любовь из самого сердца видна. Милашество невозможное», — прокомментировали подписчики Яны.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в сентябре 2009 года. На двоих у них пятеро сыновей. У Яны есть Андрей и Николай, они появились на свет в ее браке с Виктором Батуриным (но Андрея родила другая женщина), С Евгением Яна растит общих сыновей Сашу и Арсения, а у Плющенко от первой жены Марии Ермак есть сын Егор.

В конце сентября звездная пара сообщила, что суррогатная мать родила им мальчика. О том, что Яна мечтает еще раз познать радость материнства, она признавалась на ток-шоу. Но тогда она отметила, что все попытки ЭКО оказались неудачными.

Теперь ее Instagram полон трогательных фото с маленькими детьми.