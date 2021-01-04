Гагарина с новым возлюбленным сняла виллу за 300 тысяч в сутки на Мальдивах
Фото: instagram.com/gagara1987
«Новый роман» артистки перестает быть просто слухом. По данным социальных сетей, девушка улетела отдыхать туда же, куда направился и ее предполагаемый возлюбленный — на Мальдивы. Поклонники уверены, что Чиняева и Гагарину связывают не только дружеские и профессиональные отношения.
«Сейчас Чиняев греет живот под мальдивским солнышком вместе с Гагариной и ее детьми, снимая виллу за 300 тысяч в сутки. Хочется верить, что оплачивает это все не дама, ибо Полина снова выбрала себе не самого богатого кавалера», — говорится в сообщении канала.
Фото: instagram.com/chinkong
Сама певица опубликовала «игривый» снимок в Instagram. Она запечатлена на берегу океана. Свое тело певица прикрывает большой шляпой. «Думайте сами, решайте сами, есть купальник или нет», — написала она под фотографией.
При этом Полина и Владимир публикуют в социальных сетях снимки с одного и того же курорта. Ранее бывший супруг артистки Дмитрий Исхаков также намекал на роман Гагариной с продюсером.
Он подал в полицию заявление о запрете Гагариной вывозить за границу их дочь. Напомним, их дочь Мия появилась на свет в 2017 году. У Гагариной также есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.
Фото: Instagram/@gagara1987, Instagram/@chinkong
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