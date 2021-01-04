Гагарина с новым возлюбленным сняла виллу за 300 тысяч в сутки на Мальдивах

«Новый роман» артистки перестает быть просто слухом. По данным социальных сетей, девушка улетела отдыхать туда же, куда направился и ее предполагаемый возлюбленный — на Мальдивы. Поклонники уверены, что Чиняева и Гагарину связывают не только дружеские и профессиональные отношения.

«Сейчас Чиняев греет живот под мальдивским солнышком вместе с Гагариной и ее детьми, снимая виллу за 300 тысяч в сутки. Хочется верить, что оплачивает это все не дама, ибо Полина снова выбрала себе не самого богатого кавалера», — говорится в сообщении канала.