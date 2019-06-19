Новый роман? Гелу Месхи заметили в объятиях со звездой фильма «Улетный экипаж»

Екатерина Климова подала заявление о разводе в Хамовнический суд Москвы еще в мае. Но известно об этом стало на днях. Причину расставания с третьим мужем артистка не называет. Молчит и актер, который вскоре станет свободным мужчиной.

Сразу, как только в СМИ появилась информация о распаде одной из самых красивых актерских семей, Гела «подчистил» соцсети, удалив все фото. С почти уже бывшей женой на его странице в Instagram осталась одно фото.