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Новый роман? Гелу Месхи заметили в объятиях со звездой фильма «Улетный экипаж»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гела Месхи на ММКФ-2019

Фото: EAST NEWS
Актер разводится с женой Екатериной Климовой.

Екатерина Климова подала заявление о разводе в Хамовнический суд Москвы еще в мае. Но известно об этом стало на днях. Причину расставания с третьим мужем артистка не называет. Молчит и актер, который вскоре станет свободным мужчиной.

Сразу, как только в СМИ появилась информация о распаде одной из самых красивых актерских семей, Гела «подчистил» соцсети, удалив все фото. С почти уже бывшей женой на его странице в Instagram осталась одно фото.

Слухи о том, что в отношениях Климовой и Месхи не все в порядке, появились еще осенью прошлого года, когда в соцсетях актер оставил статус «Свобода, и только вперед». Поклонники завалили его вопросами, а актер отшутился, что имел в виду новый проект.

На прошедшем весной Московском кинофестивале и Климова, и Месхи появились без обручальных колец и порознь.

Гела и Екатерина в гостях у Урганта, 2017 год

Однако за кулисами 33-летний Гела флиртовал с актрисой сериала «Улетный экипаж» Катрин Асси, сообщает «Комсомольская правда». Месхи обнимал ее за талию, что-то шептал на ушко, а 28-летняя артистка радостно улыбалась.

Вскоре после этого пришло известие о разводе Гелы и Екатерины.

Катрин Асси сыграла уже в 22 фильмах. Она родилась в Москве, но росла в США. После возвращения в Россию окончила ВГИК.

Гела Месхи в сериала «Вышибала»

Напомним, Гела и Екатерина прожили в браке всего четыре года, а познакомились они за два года до свадьбы. Их первая встреча произошла на съемочной площадке. После Месхи признавался, что потерял дар речи, увидев Катю. Их дочь Изабелла родилась в октябре 2015-го. У Климовой есть еще трое детей от предыдущих браков.

Накануне, 17-летняя дочь Климовой – Елизавета – заступилась за мать на волне слухов о ее разводе.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, East News, Starface

Видео: youtube.com/ НТВ, Вечерний Ургант

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