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17-летняя дочь Екатерины Климовой заступилась за маму на волне слухов о ее разводе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Старшая дочь Климовой - Лиза Хорошилова

Фото: Instagram
Информация о том, что актриса подала на развод с Гелой Месхи, появилась 17 июня.

В начале недели издание «СтарХит» обнародовало информацию о том, что 41-летняя Екатерина Климова разводится с третьим мужем – актером Гелой Месхи. В браке они прожили всего четыре года.

Издание рассказало историю предыдущих союзов актрисы, указав, что причиной расставания Климовой со вторым мужем – актером Игорем Петренко - стали ее измены. Якобы, Екатерина «пошла на сторону», потому что не хотела мириться с вредными привычками супруга.

Подобные «сведения» вызвали бурю негодования у старшей дочери актрисы – 17-летней Елизаветы Хорошиловой. Девушка заступилась за мать на волне слухов о ее очередном разводе.

«Мне бы хотелось немного побомбить из-за громкой статьи насчет моей мамы. Почему люди позволяют себе придумывать свою историю, выставляя при этом человека не в очень хорошем свете? Если вы не знаете точную информацию, а доверяете слухам, то извините меня, вы просто желтая пресса и ничего больше», - написала Лиза в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранена. — прим. ред.).

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Неголование Лизы Хорошиловой

Фото: Instagram

Напомним, в браке с Гелой Месхи Екатерина Климова родила дочь Изабеллу. У нее также есть трое детей от предыдущих союзов: Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова и два сына – Корней и Матвей, чьим отцом является Игорь Петренко.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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