17-летняя дочь Екатерины Климовой заступилась за маму на волне слухов о ее разводе

В начале недели издание «СтарХит» обнародовало информацию о том, что 41-летняя Екатерина Климова разводится с третьим мужем – актером Гелой Месхи. В браке они прожили всего четыре года.

Издание рассказало историю предыдущих союзов актрисы, указав, что причиной расставания Климовой со вторым мужем – актером Игорем Петренко - стали ее измены. Якобы, Екатерина «пошла на сторону», потому что не хотела мириться с вредными привычками супруга.