«Новое лицо?» Поклонников удивило фото «помолодевшей» на 30 лет Надежды Бабкиной
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Фото: Instagram
69-летняя Надежда Бабкина показала подписчикам в Instagram какую укладку и макияж сделала к премьере спектакля «Караоке-веселуха» в театре «Русская песня». Артистка на фото преобразилась до неузнаваемости с ярким макияжем и гладкими волосами.
На снимке заметно, что народная артистка выглядит моложе своих лет. Одни подписчики списали «молодость» в заслугу Надежде Георгиевне, другие удивились, для чего до неузнаваемости ретушировать свои портреты.
«Какая красотка», «Девочка-девочка», «Как хорошо подобран стиль — и прическа, и макияж. Очень молодит вас. так держать!», «Какая красотка! Просто офигенная!», — написали одни фолловеры. «Новое лицо», «Перефотошопили», «Зачем же столько фотошопа? Не смешите народ», «Все погнали с этим фотошопом», — отметили другие.
Ранее Надежда Бабкина уже удивляла поклонником экспериментами с внешностью. Также артистка отмечала, что во многом даст фору молодым.
Фото и видео: Instagram
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