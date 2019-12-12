«Новое лицо?» Поклонников удивило фото «помолодевшей» на 30 лет Надежды Бабкиной

«Какая красотка», «Девочка-девочка», «Как хорошо подобран стиль — и прическа, и макияж. Очень молодит вас. так держать!», «Какая красотка! Просто офигенная!», — написали одни фолловеры. «Новое лицо», «Перефотошопили», «Зачем же столько фотошопа? Не смешите народ», «Все погнали с этим фотошопом», — отметили другие.

Ранее Надежда Бабкина уже удивляла поклонником экспериментами с внешностью. Также артистка отмечала, что во многом даст фору молодым.