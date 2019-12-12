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«Новое лицо?» Поклонников удивило фото «помолодевшей» на 30 лет Надежды Бабкиной

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Бабкина с необычной укладкой

Фото: Instagram

Подписчики обвинили свою любимицу в чрезмерном увлечении фотошопом.

69-летняя Надежда Бабкина показала подписчикам в Instagram какую укладку и макияж сделала к премьере спектакля «Караоке-веселуха» в театре «Русская песня». Артистка на фото преобразилась до неузнаваемости с ярким макияжем и гладкими волосами.

На снимке заметно, что народная артистка выглядит моложе своих лет. Одни подписчики списали «молодость» в заслугу Надежде Георгиевне, другие удивились, для чего до неузнаваемости ретушировать свои портреты.

«Какая красотка», «Девочка-девочка», «Как хорошо подобран стиль — и прическа, и макияж. Очень молодит вас. так держать!», «Какая красотка! Просто офигенная!», — написали одни фолловеры. «Новое лицо», «Перефотошопили», «Зачем же столько фотошопа? Не смешите народ», «Все погнали с этим фотошопом», — отметили другие.

Ранее Надежда Бабкина уже удивляла поклонником экспериментами с внешностью. Также артистка отмечала, что во многом даст фору молодым.

Фото и видео: Instagram

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