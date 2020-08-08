Новая возлюбленная Прилучного после долгого молчания показала фотосет в образе ангела

Мирослава также частично открыла комментарии. Подписчики артистки обрадовались ее возвращению и завалили артистку комплиментами, отметив, что этот образ ей очень идет.

Не обошлось и без негатива. Но Карпович не пожалела времени на то, чтобы удалить оскорбления и нетактичные замечания.

О романе девушки с партнером по сцене стало известно в начале июля. К тому времени Павел Прилучный уже развелся с актрисой Агатой Муцениеце. Их общие дети остались с бывшей женой Прилучного, но Агата не стала препятствовать их общению с отцом.