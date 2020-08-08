Новая возлюбленная Прилучного после долгого молчания показала фотосет в образе ангела
Фото: Instagram
Актриса Мирослава Карпович вернулась в соцсети после более чем трех недель молчания. В середине июля 34-летняя артистка была вынуждена закрыть комментарии в своем аккаунте Instagram из-за чрезмерного бурного обсуждения подписчиками ее личной жизни. Мирославе приписывают роман с ее партнером по спектаклю «Косметика врага» актером Павлом Прилучным. Но на днях девушка прервала «тишину в эфире» и опубликовала видео о съемках в новой фотосессии, где она, облаченная в романтичное белое платье, предстает в образе ангела.
Мирослава также частично открыла комментарии. Подписчики артистки обрадовались ее возвращению и завалили артистку комплиментами, отметив, что этот образ ей очень идет.
Не обошлось и без негатива. Но Карпович не пожалела времени на то, чтобы удалить оскорбления и нетактичные замечания.
О романе девушки с партнером по сцене стало известно в начале июля. К тому времени Павел Прилучный уже развелся с актрисой Агатой Муцениеце. Их общие дети остались с бывшей женой Прилучного, но Агата не стала препятствовать их общению с отцом.
Фото и видео: Instagram/@m1r0slava_karpovich/
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!