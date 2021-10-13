Новая прическа и платиновый блонд: неузнаваемая Пугачева пришла на день рождения дочери Николаева
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alla_orfey
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с размахом отметили 6-летие своей дочери Вероники. Среди гостей на празднике появилась Алла Борисовна, которую поклонники не сразу узнали на фотографиях. Она пришла на вечеринку в новом образе — с уложенными короткими волосами и платиновым блондом, в компании своих детей Лизы и Гарри и супруга Максима Галкина.
Для вечеринки звезда выбрала эффектный total black — она надела черное мини с длинным жакетом и высокие сапоги, а дополнило образ яркое золотое колье.
Сама именинница Вероника встретила гостей в красивом бежевом платье, а ее маленькая гостья, Лиза Галкина, пришла на праздник в костюме в пастельных тонах. Юлия Проскурякова для вечеринки примерила яркий и стильный красный брючный костюм, а шею украсила элегантным черным чокером с подвеской.
Алла Пугачева не впервые экспериментирует со стилем и выглядит безупречно, несмотря на возраст. Некоторое время назад она примерила на себя платиновый оттенок волос и произвела настоящий фурор — впервые в таком образе Пугачеву увидели на премьере фильма «Вертинский».
Фото: Instagram, Global Look press