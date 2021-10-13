Новая прическа и платиновый блонд: неузнаваемая Пугачева пришла на день рождения дочери Николаева

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с размахом отметили 6-летие своей дочери Вероники. Среди гостей на празднике появилась Алла Борисовна, которую поклонники не сразу узнали на фотографиях. Она пришла на вечеринку в новом образе — с уложенными короткими волосами и платиновым блондом, в компании своих детей Лизы и Гарри и супруга Максима Галкина.

Для вечеринки звезда выбрала эффектный total black — она надела черное мини с длинным жакетом и высокие сапоги, а дополнило образ яркое золотое колье.