«Красотка и джентльмен»: дети Пугачевой выгуляли модные наряды на детском дне рождения

Лиза и Гарри Галкины посетили вечеринку по случаю дня рождения одного из друзей в модных образах от Chanel. 8-летних близнецов перед выходом из дома запечатлел звездный отец Максим Галкин. Лиза предстала в платье светло-розового оттенка и фирменном жакете в тон с крупными пуговицами и декоративной отделкой карманов. Образ дополнила прическа с собранными в хвост на затылке локонами.

Для выхода Гарри родители подобрали костюм с белым пиджаком. В нем же мальчик появлялся недавно на вечеринке по поводу собственного дня рождения.