«Красотка и джентльмен»: дети Пугачевой выгуляли модные наряды на детском дне рождения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Лиза и Гарри Галкины посетили вечеринку по случаю дня рождения одного из друзей в модных образах от Chanel. 8-летних близнецов перед выходом из дома запечатлел звездный отец Максим Галкин. Лиза предстала в платье светло-розового оттенка и фирменном жакете в тон с крупными пуговицами и декоративной отделкой карманов. Образ дополнила прическа с собранными в хвост на затылке локонами.
Для выхода Гарри родители подобрали костюм с белым пиджаком. В нем же мальчик появлялся недавно на вечеринке по поводу собственного дня рождения.
Модные образы двойняшек восхитили поклонников звездной семьи. «Красотка и джентльмен», «Чудо-детки», «Счастливые родители — счастливые дети», «Лиза — настоящая принцесса из сказки», «Очаровашки», — прокомментировали пользователи. «Какая милота, Макс! С улыбкой всегда смотрю твои сторис и посты», - не удержался актер Павел Деревянко.
А недавно Лиза и Гарри вызвали восхищение у пользователей тем, что в свой день рождения приготовили сюрпризы для звездных родителей. Дети преподнесли Алле и Максиму поделки и рисунки, созданные ими, а затем выступили перед родителями с забавным творческим номером.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями в 2013 году. Двойняшек, которых назвали Лиза и Гарри, родила суррогатная мама. С первых дней жизни детей воспитывают Примадонна и ее супруг. Наследники звездной четы поражают поклонников пары эрудированностью и интеллигентностью. Лиза и Гарри учатся в Первой Московской гимназии, в 2021 году они пошли во второй класс.
Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram