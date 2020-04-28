Отсутствие макияжа, полотенце на голове, «танцы бревна»: Рудковская не боится быть смешной ради популярности
Фото: Instagram Яны Рудковской
В последнее время, находясь на самоизоляции, продюсер Яна Рудковская ежедневно радует подписчиков своего блога забавными видеороликами. В одном она предстает в «неприбранном» виде — без макияжа, в пижаме, с полотенцем на голове.
В другом — при полном параде танцует с супругом, звездой фигурного катания Евгением Плющенко.
В некоторых из них участвует ее 7-летний сын Саша, дефилируя с мамой в «тяжелом люксе», например.
Глава звездного семейства публикует забавные видеоролики несмотря на злобные комментарии хейтеров, называющих ее движения «танцем бревна» и другими нелестными эпитетами.
Фото: Instagram Яны Рудковской
Однако, судя по позитивной реакции поклонников, она все делает правильно.
А вы участвуете в модных челленджах? Или предпочитаете наблюдать со стороны?
Фото и видео: Instagram
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