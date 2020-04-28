Отсутствие макияжа, полотенце на голове, «танцы бревна»: Рудковская не боится быть смешной ради популярности

В некоторых из них участвует ее 7-летний сын Саша, дефилируя с мамой в «тяжелом люксе», например.

Глава звездного семейства публикует забавные видеоролики несмотря на злобные комментарии хейтеров, называющих ее движения «танцем бревна» и другими нелестными эпитетами.