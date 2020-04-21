45-летняя Яна Рудковская в полупрозрачном платье похвасталась роскошными аксессуарами, но не все оценили это

«Платье одно, а аксессуаров нашлось много) Как же уже хочется мне, как и любой женщине, отсидевшей на карантине, а в моем случае это уже почти 50 дней, хоть куда-то сходить и нормально одеться», — пожаловалась она.

Подписчики разделились на два «лагеря».

«Яна явно сходит с ума от скуки на карантине)))», «Представляет как по бутикам бегает. Заскучала наверное», «Какой посыл? Просто поднять настроение? Так этим только злите людей, у которых даже на кефир не хватает денег», «Яне просто нужно кому то показать свои наряды в условиях карантина», «За карантин можно и взять уроки пластики!!!», «Все класс, но движение тела как у робота», «Грация и пластика не Ваше», «Танец бревна», «Наоборот — движения человека, свобода которого ограничена. Очень символично», «Удивите чем нибудь по мимо сумок, это мы видели уже не раз, например красивым танцем», «Акцент на понтах и безвкусице! Боже как смешно смотреть, займитесь чем-нибудь посерьезнее», «Если так скучно может волонтером пойдете поработаете, толку будет больше чем эти бредовые движения», «Я живу далеко, наблюдаю за российскими звездами (просто интересно), вы самая не настоящая. Я бы вам посоветовала не говорить на английском языке публично, выглядит ужасно. Все остальные такие естественные, а вы ...... подумайте», — критикуют одни.

«Прикольно получилось, за то мы посмотрели что с чем можно носить», «Больше таких челенджей! Радуйте людей красотой, что бы было к чему стремиться, браво», «Какой гардероб», «Шикарная гардеробная шикарной женщины», «Так и должно быть у каждой девушки», «Красивый летний образ», «Очень красивая сумочка леди Диор розовая», «Спасибо что радуете))) правда!!! Уже так хочется красиво одеться», «Яна, красоточка! Развлекайся, как хочешь, имеешь право. Супер фигура и очень красивая маска. Вам во всем стильно», — хвалят другие.

Несколькими днями ранее Яна демонстрировала свою коллекцию роскошной обуви именитых брендов — Jimmy Choo, Dior, René Caovilla, Chanel, Stuart Weitzman, Aquazzura, YSL, а вместе с 7-летним сыном Сашей Плющенко устроила дефиле в «тяжелом люксе».