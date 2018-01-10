Бывшая невеста Николая Баскова опубликовала его свежее фото.

«Вот фото прислал! Все хорошо! Жив, здоров! Отдыхает! Занимается спортом! Девочки не волнуемся все хорошо! Фото на день и удалю!!! #невесты #неволнуйтесь #Николай», — написала она.

После расставания с Николаем Басковым и его помолвки с Викторией Лопыревой Софи Кальчевой то и дело задают вопрос об отношениях с «бывшим» . Сегодня певица ответила всем, опубликовав в своем блоге его снимок — свежий во всех смыслах: глаза Николая горят, а челка игриво зачесана вверх.

Снимок похорошевшего Николая вызвал настоящий ажиотаж. «Господи я испугалась! Уведомление от Сони а лицо Коли», «Спасибо, Сонечка за весточку о Николае! Правильно, пусть хорошенько отдохнет», «Я обрадовалась что вы вместе, еще испугалась что что-то случилось», «Совсем исхудал в последнее время, особенно это заметно, когда он не в классическом костюме», — обсуждают подписчицы.

«А что с Николаем случилось?» — спрашивают они. «Он реально пропускает ужин и много занимает спортом!» — ответила бывшая невеста.

Она отметила, что Николай «очень стал серьезным, хотя это не плохо». «Он уже не пьет 10 лет, не курит! И стал поклонником здорового образа жизни!» — гордится она.

На вопрос, расстался ли Николай со своей девушкой, Софи сообщила: «Все хорошо! Он ни с кем не расстался!!!!»

Фото: instagram