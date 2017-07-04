«Он шикарный мужчина»: Софи Кальчева не грустит после расставания с Николаем Басковым
Сегодня в Баку стартовал второй Международный музыкальный фестиваль «Жара», на котором собрались чуть ли не все звезды российской эстрады. На красной дорожке появилась и бывшая невеста Николая Баскова, певица Софи Кальчева. Мы спросили у красавицы-брюнетки, как она чувствует себя после расставания с «главным блондином страны».
«Мы остались друзьями. Он шикарный мужчина», — сдержанно ответила она.
За красивым романом Николая и Софи на протяжении четырех лет следила вся страна и ближнее зарубежье. Басков дарил своей любимой цветы и песни, снимал для нее клипы, заботился, чтобы она как можно больше времени проводила у так любимого ею моря и чувствовала себя самой счастливой. Однако, несмотря на то, что певец официально просил руки возлюбленной, он не спешил вести ее в ЗАГС.
Что-то пошло не так в этом году. СМИ сообщили, что у Софи и Николая случился кризис в отношениях.
На прошлой неделе популярный певец шокировал всех своим решением. Своей невесте он предпочел давнюю подругу, Викторию Лопыреву — и сделал ей предложение руки и сердца. Многие не верят в свадьбу, но приглашения, которые получили их друзья, говорят о том, что это — не шутка. Сама Софи также подтверждала, что Николай женится: «Да. Правда», — цитировал ее сайт Дни.ру.
Басков и Лопырева поженятся 5 октября в Грозном. Свидетелем будет Рамзан Кадыров.
А как считаете вы, кто гармоничнее смотрелся бы рядом с Николаем?
Фото: starface.ru
Фото: starface.ru, instagram.com