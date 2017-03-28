Николь Кидман вместе с подругой и коллегой Риз Уизерспун спродюсировали новый сериал о жительницах Калифорнии средних лет. Актрисы сыграли главные роли в проекте, основанном на одноименном романе австралийской писательницы Лианы Мориарти.

Канал HBO начал показывать мини-сериал «Большая маленькая ложь» режиссера Жана-Марка Валле несколько недель назад. Состав в проекте собрался звездный: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Зои Кравиц, Александр Скарсгард. Последний играет в сериале мужа героини Кидман. По сценарию, супруги отжигают не на шутку: практикуют жесткий секс, насилие, рукоприкладство и мастурбируют вместе на расстоянии с помощью новых технологий.

Героиня Кидман все время ходит в синяках благодаря страсти и ярости супруга. В недавнем интервью актриса призналась, что синяки в кадре на ней настоящие, и они поначалу очень сильно беспокоили ее реального мужа, музыканта Кита Урбана.

«Порой я приходила домой ночью вся в синяках и пила обезболивающие, мне было тяжело и эмоционально, и физически. Меня на самом деле били. Дома Кит поначалу возмущался и был очень расстроен происходящим, но потом заявил, что счастлив жить с творческой женой. Он понимает, что это моя работа. Сама я даже иногда не замечала все эти синяки», — цитирует Кидман Sunday Express.

Фото: Global Look Press, HBO