Канал HBO начал показывать мини-сериал «Большая маленькая ложь» режиссера Жана-Марка Валле. Состав в проекте собрался звездный: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Зои Кравиц, Александр Скарсгард.

Последний играет в сериале мужа героини Кидман. По сценарию, супруги отжигают не на шутку: практикуют жесткий секс, насилие, рукоприкладство и мастурбируют вместе на расстоянии с помощью новых технологий.

Стоит отметить, что многих возмутила столь провокационная роль Николь Кидман. После второй горячей серии в Сети начались жаркие споры, в которых Кидман уже предложили вспомнить и о возрасте, и о своих детях, и о статусе, и о совести, в конце концов. А мы тем временем продолжаем восхищаться смелостью, сексуальностью и талантом актрисы.

Фото: HBO