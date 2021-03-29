«Никаких заявлений не делали»: Дмитрий Шепелев прокомментировал новость о рождении сына

Он предложил людям угадать, какого пола младенец, и устроил голосование. 69% подписчиков считают, что у Шепелева сын, 31% проголосовали за дочь. Кто у него родился, Шепелев пока объявлять не стал.

Для Дмитрия и Екатерины этот ребенок стал вторым. У телеведущего есть сын Платон, которого ему родила Жанна Фриске, у Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Влюбленные даже познакомились через детей — Платона и Ладу водили в один детский сад, где между Шепелевым и Тулуповой вспыхнули взаимные чувства.

Шепелев уже рассказал о прибавлении в семействе своему сыну Платону и падчерице Ладе. Сейчас Екатерина и Дмитрий принимают поздравления от родственников и друзей.