«Никаких заявлений не делали»: Дмитрий Шепелев прокомментировал новость о рождении сына
Фото: Instagram/@dmitryshepelev
Шепелев активно записывает видео после появления второго наследника и делится с поклонниками своим счастьем. Несмотря на это, он удивлен: подписчики считают, что у телеведущего и его избранницы Екатерины Тулуповой родился сын, хотя они ни разу не говорили об этом. «Мы, кстати, никаких заявлений не делали, а за нас уже как будто бы все рассказали. Вы сами как думаете. Ну, кто?», — обратился он к юзерам.
Фото: Instagram/@dmitryshepelev
Он предложил людям угадать, какого пола младенец, и устроил голосование. 69% подписчиков считают, что у Шепелева сын, 31% проголосовали за дочь. Кто у него родился, Шепелев пока объявлять не стал.
Для Дмитрия и Екатерины этот ребенок стал вторым. У телеведущего есть сын Платон, которого ему родила Жанна Фриске, у Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Влюбленные даже познакомились через детей — Платона и Ладу водили в один детский сад, где между Шепелевым и Тулуповой вспыхнули взаимные чувства.
Шепелев уже рассказал о прибавлении в семействе своему сыну Платону и падчерице Ладе. Сейчас Екатерина и Дмитрий принимают поздравления от родственников и друзей.
Фото: Instagram/@dmitryshepelev
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