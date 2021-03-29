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«Никаких заявлений не делали»: Дмитрий Шепелев прокомментировал новость о рождении сына

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Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Фото: Instagram/@dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно стал отцом во второй раз, заговорил о поле ребенка, он опубликовал stories в Instagram.

Шепелев активно записывает видео после появления второго наследника и делится с поклонниками своим счастьем. Несмотря на это, он удивлен: подписчики считают, что у телеведущего и его избранницы Екатерины Тулуповой родился сын, хотя они ни разу не говорили об этом. «Мы, кстати, никаких заявлений не делали, а за нас уже как будто бы все рассказали. Вы сами как думаете. Ну, кто?», — обратился он к юзерам.

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Дмитрий Шепелев предложил людям угадать, какого пола младенец

Фото: Instagram/@dmitryshepelev

Он предложил людям угадать, какого пола младенец, и устроил голосование. 69% подписчиков считают, что у Шепелева сын, 31% проголосовали за дочь. Кто у него родился, Шепелев пока объявлять не стал.

Для Дмитрия и Екатерины этот ребенок стал вторым. У телеведущего есть сын Платон, которого ему родила Жанна Фриске, у Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Влюбленные даже познакомились через детей — Платона и Ладу водили в один детский сад, где между Шепелевым и Тулуповой вспыхнули взаимные чувства.

Шепелев уже рассказал о прибавлении в семействе своему сыну Платону и падчерице Ладе. Сейчас Екатерина и Дмитрий принимают поздравления от родственников и друзей.

Фото: Instagram/@dmitryshepelev

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