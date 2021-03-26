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Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

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Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Фото: @dmitryshepelev

У телеведущего и его новой возлюбленной Екатерины Тулуповой появился малыш, ставший вторым ребенком для каждого из них.

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Его новая возлюбленная, Екатерина Тулупова, подарила ему сына. Имя малыша родители пока держат в секрете.

О пополнении в семье шоумена сообщает издание «СтарХит».

Ребенок появился на свет в элитном медицинском комплексе Лапино, который находится в Москве.

Сам Шепелев намекал на прибавление в семье в своем личном блоге:

«Впереди важный и насыщенный день. Люблю, когда он начинается рано», — написал Дмитрий.

Для Шепелева и Тулуповой этот ребенок стал вторым. У телеведущего есть сын Платон, которого ему родила Жанна Фриске, у Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Влюбленные даже познакомились через детей — Платона и Ладу водили в один детский сад, где между Шепелевым и Тулуповой вспыхнули взаимные чувства.

Дмитрий Шепелев уже рассказал о прибавлении в семействе своему сыну Платону и падчерице Ладе.

Сейчас Екатерина и Дмитрий принимают поздравления от родственников и друзей.

Фото: Instagram Дмитрия Шепелева

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