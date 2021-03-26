Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Его новая возлюбленная, Екатерина Тулупова, подарила ему сына. Имя малыша родители пока держат в секрете.

О пополнении в семье шоумена сообщает издание «СтарХит».

Ребенок появился на свет в элитном медицинском комплексе Лапино, который находится в Москве.

Сам Шепелев намекал на прибавление в семье в своем личном блоге:

«Впереди важный и насыщенный день. Люблю, когда он начинается рано», — написал Дмитрий.

Для Шепелева и Тулуповой этот ребенок стал вторым. У телеведущего есть сын Платон, которого ему родила Жанна Фриске, у Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Влюбленные даже познакомились через детей — Платона и Ладу водили в один детский сад, где между Шепелевым и Тулуповой вспыхнули взаимные чувства.

Дмитрий Шепелев уже рассказал о прибавлении в семействе своему сыну Платону и падчерице Ладе.

Сейчас Екатерина и Дмитрий принимают поздравления от родственников и друзей.