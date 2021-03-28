Шепелев рассказал о реакции сына и падчерицы на их новорожденного брата
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
Как рассказал телеведущий в Stories, появление малыша позитивно повлияло на него: «Прикольно, у меня теперь новая роль. Я желания исполняю – чего привезти. Десерты, раф… Спасибо большое, что нет экзотических желаний, типа крабов. Все классно, ладно. Еще один день. Поехал к старшим. Успокаивать». Кроме того, Дмитрий Шепелев рассказал о реакции сына и падчерицы на новорожденного. Пока дети не могут сформулировать своего отношения к появлению в семье нового ребенка: «Старшие пока в непонятках. Но держатся молодцом. Позже расскажу».
Напомним, что для Шепелева и Тулуповой этот ребенок стал вторым. У телеведущего есть сын Платон, которого ему родила Жанна Фриске, у Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Влюбленные даже познакомились через детей — Платона и Ладу водили в один детский сад, где между Шепелевым и Тулуповой вспыхнули взаимные чувства.
Дмитрий Шепелев уже рассказал о прибавлении в семействе своему сыну Платону и падчерице Ладе.
Сейчас Екатерина и Дмитрий принимают поздравления от родственников и друзей.
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
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