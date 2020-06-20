«Сейчас будет моя исповедь!» Хилькевич призналась, что допустила ошибки в воспитании дочерей

«Когда я была беременна вторым ребенком, я представляла свою жизнь в двумя детьми несколько по-другому. Так как старшая дочка уже ходила в сад, няни у нас не было, соответственно к рождению второго малыша мы озадачились этим вопросом. Подобрали прекрасную женщину за пару месяцев до появления Маши, специально чтобы подготовить Арианну к новым обстоятельствам. Я планировала, что няня будет помогать со старшей и иногда со младшей, когда я буду на работе. При том, с момента рождения первого ребенка и почти до рождения второго, у меня не было ни одной полноценной ночи - Ариаша просыпалась по несколько раз и делает это по сей день) Так вот))) Машенька родилась, няня работала 5/2, я потихоньку выходила поработать - все пытались привыкать к новым обстоятельствам, но не у всех получалось. Я бы даже сказала - вообще не получалось....», - призналась поклонникам Анна.

Актриса рассказала, что в один момент они с мужем даже наняли вторую няню, но ничем хорошим это не закончилось. Анна поняла, что сильно отдалилась от младшей дочери.

«В один момент я поняла, что у Ариаши есть мама, а у Машеньки - Няня. Сколько бы я ни пыталась что-то перестроить, проводить все свое свободное время с младшенькой (и проводить его вдвоем с ней)- ничего особо не менялось» - поведала Хилькевич.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)