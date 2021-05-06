Нежные фото, милое прозвище и мини-скандал: как поздравили сына принца Гарри и Меган Маркл

Написали нежный пост в подшефном им аккаунте и мама с папой.

«Это волшебно. У меня два самых лучших парня в мире, потому я очень счастлива», - написала Меган.

«Момент, когда становишься отцом, действительно меняет все - ты начинаешь осознавать, что ты привел нового человека в этот мир, он вырастет до твоего возраста, и вдруг он окажется в опасности? Мы не можем украсть их будущее. Это - не то, чем мы должны заниматься. Я всегда верил и я очень надеюсь, что мы сделаем мир лучше, чем он был, когда мы пришли», - написал Гарри.

«Бубба, большой братик, с днем рождения тебя», - гласит последняя строчка.