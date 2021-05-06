Нежные фото, милое прозвище и мини-скандал: как поздравили сына принца Гарри и Меган Маркл
Фото: © Xinhua / Globallookpress
Сегодня, 6 мая, маленький Арчи - сын 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри - отметил свой второй день рождения. Мальчика поздравили родные и близкие, многие сделали это и онлайн.
«Желаем Арчи Маунтбеттен-Виндзору очень счастливого второго дня рождения», - гласит послание в официальном аккаунте королевской семьи.
«Желаем Арчи очень счастливого второго дня рождения сегодня», - написали принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон в своем аккаунте.
Написали нежный пост в подшефном им аккаунте и мама с папой.
«Это волшебно. У меня два самых лучших парня в мире, потому я очень счастлива», - написала Меган.
«Момент, когда становишься отцом, действительно меняет все - ты начинаешь осознавать, что ты привел нового человека в этот мир, он вырастет до твоего возраста, и вдруг он окажется в опасности? Мы не можем украсть их будущее. Это - не то, чем мы должны заниматься. Я всегда верил и я очень надеюсь, что мы сделаем мир лучше, чем он был, когда мы пришли», - написал Гарри.
«Бубба, большой братик, с днем рождения тебя», - гласит последняя строчка.
Подписчики аккаунта, в котором появилось поздравление, умилились милому прозвищу мальчика - Бубба.
Не обошлось и без небольшого скандала. Фото, которое выбрал для поздравления принц Чарльз, подверглось критике в Сети: на снимке отсутствовала мама мальчика.
Комментаторы сочли, что снимок был выбран намеренно, ведь Меган Маркл довольно сильно обидела королевскую семью своим слишком откровенным интервью Опре Уинфри. С другой стороны, в прошлом году был использован тот же кадр.
А вы как считаете - случайно или намеренно была выбрана эта фотография?
Фото: © Cbs / © Spotifystreamon / © Xinhua / © Save The Children Uk / Globallookpress, Instagram