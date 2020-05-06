Трогательные кадры: королевская семья поздравила сына принца Гарри и Меган Маркл с днем рождения

Напомним, в начале года Меган и Гарри объявили о своем решении отказаться от королевских привилегий и жить самостоятельной и финансово независимой жизнью. «Мегзит», как назвали «побег» герцога и герцогини из-под крыла династии, стал неприятным сюрпризом для королевы. После семейного совета она выразила поддержку внуку, но отметила, что она предпочла бы другой ход событий. Вскоре Гарри и Меган переехали в родную для Маркл Канаду, а затем — в США.