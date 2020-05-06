Трогательные кадры: королевская семья поздравила сына принца Гарри и Меган Маркл с днем рождения
Фото: ALPR/AdMedia/globallookpress
С днем рождения маленького именинника уже поздравили члены королевской семьи Великобритании, опубликовавшие на своих страницах в Instagram трогательные фотографии с ним. «Желаем Арчи очень счастливого первого дня рождения!», — говорится в аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Очень милый черно-белый кадр с принцем Гарри, который держит сына на руках, появился на странице принца Чарльза.
Поздравила Арчи с днем рождения и его прабабушка королева Елизавета II. В ее Instagram было опубликовано фото, на котором она стоит в окружении супруга принца Филиппа, принца Гарри, Меган Маркл с мамой и сыном на руках. «С днем рождения, Арчи Маунтбеттен-Виндзор! Арчи — восьмой правнук королевы», — гласит поздравление.
Напомним, в начале года Меган и Гарри объявили о своем решении отказаться от королевских привилегий и жить самостоятельной и финансово независимой жизнью. «Мегзит», как назвали «побег» герцога и герцогини из-под крыла династии, стал неприятным сюрпризом для королевы. После семейного совета она выразила поддержку внуку, но отметила, что она предпочла бы другой ход событий. Вскоре Гарри и Меган переехали в родную для Маркл Канаду, а затем — в США.
Фото и видео: Instagram
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