Нежное платье с корсетом и чокер: Мария Михалкова-Кончаловская в образе балерины очаровала поклонников
Фото: Instagram Марии Михалковой-Кончаловской
Мария Михалкова-Кончаловская опубликовала в Instagram фотографии, для которых позировала в образе прекрасной балерины. Девушка облачилась в платье нежно-пудрового оттенка с пышной юбкой и корсетом, а завершали образ кружевной черный чокер на шее и жемчужные бусы. «Моя бабушка балерина))) Вы знали? Первые кадры фотосессии с @evgenia.mos. Как вам?», — подписала она эффектные кадры.
Друзья и поклонники пришли в восторг от новой фотосессии Марии и ее образа, а также вспомнили ее бабушку, актрису Наталию Аринбасарову. «Волшебная атмосфера на фотках, вы — красавица», «Да, я знаю. За творчеством Наталии Аринбасаровой слежу лет пятьдесят. Замечательная актриса! А вы достойная внучка!», «Отличные фотки, Мария! Проект явно удался! Вы на них просто чудо как хороши! Удачи вам!», «Я маленькой девочкой, не коллко раз бегала в кино, смотреть на вашу бабушку-красавицу в "Первом учителе"», «Какая вы красавица! И взор манящий и загадочный», «Вы такая красивая», «Огонь!», «Супер», «Очень красиво», «Шикарно, восторг», «Класс! Второе фото вообще, как картина художника! С эмоцией, настроением и атмосферой!», «Невероятно! Я тебя не сразу узнала, это потрясающе», «Тонкая прозрачная звенящая нежная аристократка Мария — перфекто. Наталия Аринбасарова — ЗВЕЗДАНАВСЕВРЕМЕНА», — пишут они в многочисленных комментариях с комплиментами.
К слову, недавно популярная актриса Любовь Толкалина и ее дочь Мария Михалкова-Кончаловская оказались в центре внимания после совместного выхода в свет. Вместе они появились на церемонии закрытия 42-го Московского международного кинофестиваля. Мария с годами стала настоящей красавицей, недавно вышла замуж, увлекается искусством, татуировками и здоровым образом жизни.
Фото: instagram, пресс-служба
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