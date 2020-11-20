Нежное платье с корсетом и чокер: Мария Михалкова-Кончаловская в образе балерины очаровала поклонников

Друзья и поклонники пришли в восторг от новой фотосессии Марии и ее образа, а также вспомнили ее бабушку, актрису Наталию Аринбасарову. «Волшебная атмосфера на фотках, вы — красавица», «Да, я знаю. За творчеством Наталии Аринбасаровой слежу лет пятьдесят. Замечательная актриса! А вы достойная внучка!», «Отличные фотки, Мария! Проект явно удался! Вы на них просто чудо как хороши! Удачи вам!», «Я маленькой девочкой, не коллко раз бегала в кино, смотреть на вашу бабушку-красавицу в "Первом учителе"», «Какая вы красавица! И взор манящий и загадочный», «Вы такая красивая», «Огонь!», «Супер», «Очень красиво», «Шикарно, восторг», «Класс! Второе фото вообще, как картина художника! С эмоцией, настроением и атмосферой!», «Невероятно! Я тебя не сразу узнала, это потрясающе», «Тонкая прозрачная звенящая нежная аристократка Мария — перфекто. Наталия Аринбасарова — ЗВЕЗДАНАВСЕВРЕМЕНА», — пишут они в многочисленных комментариях с комплиментами.