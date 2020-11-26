Нежное платье, поцелуи с мужем, ужин при свечах: Мария Кожевникова показала, как отметила 36-летие

Напомним, Мария Кожевникова прославилась благодаря роли в сериале «Универ». Она сыграла красотку-студентку Аллу Гришко. В 2011 году была избрана депутатом Госдумы. В конце августа 2013 года Мария обвенчалась со своим возлюбленным — бизнесменом Евгением Васильевым. Сегодня у пары трое сыновей: Иван, Максим и Василий.

Летом Мария Кожевникова показала фото в свадебном платье в честь годовщины со дня венчания. «Несколько минут до того, как мой отец поведет меня к алтарю. Это был один из самых волнительных и счастливых дней в моей жизни! 7 лет назад мы перед Богом взяли ответственность друг за друга. #ЯСамаяСчастливая #невеста #венчание», — подписала она эффектный кадр.