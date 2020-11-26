Нежное платье, поцелуи с мужем, ужин при свечах: Мария Кожевникова показала, как отметила 36-летие
Фото: Instagram Марии Кожевниковой
На снимках Мария позирует в платье нежного оттенка с декольте. На одном из фото именинница целует супруга, а на других позирует с гостями и цветами.
«В этом году по понятной всем причине празднование дня рождения я отменила. Но родственники накануне все равно сказали, что заедут поздравить. Пришлось срочно искать тихое, укромное место, чтобы все поместились. И как же я благодарна @ilona_bilchuk, что несмотря на то что времени было меньше суток, Илона согласилась украсить мой праздничный ужин при свечах. Захотелось создать свой маленький мирок, укрыться хоть на несколько часов от всего, что происходит в нашем мире. Посмотрите, какая красота получилась!», — написала актриса в Instagram.
Напомним, Мария Кожевникова прославилась благодаря роли в сериале «Универ». Она сыграла красотку-студентку Аллу Гришко. В 2011 году была избрана депутатом Госдумы. В конце августа 2013 года Мария обвенчалась со своим возлюбленным — бизнесменом Евгением Васильевым. Сегодня у пары трое сыновей: Иван, Максим и Василий.
Летом Мария Кожевникова показала фото в свадебном платье в честь годовщины со дня венчания. «Несколько минут до того, как мой отец поведет меня к алтарю. Это был один из самых волнительных и счастливых дней в моей жизни! 7 лет назад мы перед Богом взяли ответственность друг за друга. #ЯСамаяСчастливая #невеста #венчание», — подписала она эффектный кадр.
Фото: instagram
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