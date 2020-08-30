Мария Кожевникова показала фото в свадебном платье в честь годовщины со дня венчания

«Какая ты красивая, Маша», «Счастливая невеста, дочь . А теперь уже и мама», «Красавица необыкновенная!! Машенька, наряд класс! Поздравляю!!», «Это ответ тем, кто замучил вопросами про штамп в паспорте. Мудрые люди выше условностей и стереотипов. Добра!», «Хорошенькая, спустя 7 лет ничуть не изменилась, Фото как сегодняшнее», «Очень красивая», «Какая же вы красивая!!!», «Невеста нереальная. Просто принцесса из сказки. Пусть ваша жизнь будет по-настоящему сказочной. Такие люди, как Вы, этого достойны», «Какая же вы красивая и с каждым днем вы все краше», — пишут фолловеры Марии Кожевниковой.

Напомним, Мария Кожевникова и Евгений Васильев — многодетные родители. Пара воспитывает троих сыновей: шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и трехлетнего Василия. Мария признавалась, что штамп в паспорте не так важен для нее и ее избранника. «У нас такие отношения. Мы думали в этом году расписаться, на пятилетие с момента венчания, но встал вопрос: либо отдых, либо свадьба. Я хочу, чтобы это было красиво», — рассказывала Кожевникова некоторое время назад. Позднее в Instagram актриса отмечала, что изначально свадьба была назначена на 7 сентября 2013 года, однако съемки фильма «Батальонъ», для которого Мария согласилась расстаться с роскошными волосами, повлияли на планы пары: «Изначально не успели из за переноса съёмок с моим бритьем налысо. Свадьба была назначена на 7 сентябрь, съемка на 10 сентября , но в помокни отдыха позвонил продюсер в середине августа, мы на тот момент находились во Франции и сказал что сцена с бритьем будет в 30 августа. Билетов нет, сезон, повенчались там, так как ещё и пост в августе, потом в ночь полетела на съёмку, а потом трижды беременна, а сейчас уже вообще неважно :) как-то так :)»(прим. Passion.ru: орфография и стиль автора сохранены).

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