Как изменились Кожевникова, Гогунский и другие звезды сериала «Универ»

Настасья Самбурская пару лет назад покинула сериал «Универ», после чего начала эксперименты с внешностью — по контракту, во время съемок в проекте ей этого делать было нельзя. Актриса отрезала волосы, начала менять прически и цвет волос, одеваться и выглядеть более дерзко. Кроме того, она прославилась благодаря своим провокационным публичным высказываниям и постам в Instagram. Самбурская играет в театре, снимается в кино, также Настасья попробовала себя в качестве певицы, выпустив несколько клипов, и телеведущей — вела шоу «Генеральная уборка» и «Ревизорро».

Станислав Ярушин