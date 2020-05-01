Нежная Светлана Бондарчук с мокрыми волосами и в банном халате восхитила поклонников
Фото: Instagram
Светлана Бондарчук в очередной раз порадовала подписчиков красивой фотографией. На дня она показала кадр, в котором повторила сцену из «Основного инстинкта», а теперь предстала в нежном образе с мокрыми волосами и в банном халате.
«Ну просто невозможная красавица», «Роскошь», «Богиня. Не могу насмотреться», «Какая вы красивая и приятная», «Вы красивая — и точка», «Какая красавица! Очаровательные фото, просто восторг!», — написали в комментариях восторженные поклонники.
51-летняя Светлана Бондарчук выступает против эйджизма. Зрелая красавица с достоинством демонстрирует идеальную фигуру и не стесняется показывать себя такой, какая она есть.
Ранее Светлана поделилась с флолловерами снимком, на котором позировала в плаще нараспашку и стильных ботфортах.
Фото и видео: Instagram
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