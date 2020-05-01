Нежная Светлана Бондарчук с мокрыми волосами и в банном халате восхитила поклонников

«Ну просто невозможная красавица», «Роскошь», «Богиня. Не могу насмотреться», «Какая вы красивая и приятная», «Вы красивая — и точка», «Какая красавица! Очаровательные фото, просто восторг!», — написали в комментариях восторженные поклонники.

51-летняя Светлана Бондарчук выступает против эйджизма. Зрелая красавица с достоинством демонстрирует идеальную фигуру и не стесняется показывать себя такой, какая она есть.

Ранее Светлана поделилась с флолловерами снимком, на котором позировала в плаще нараспашку и стильных ботфортах.