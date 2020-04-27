Светлана Бондарчук примерила эпатажный образ с блестящими ботфортами и плащом нараспашку

Светлана Бондарчук часто делится идеями стильных образов для выходов на сто метров от дома. Ранее мы рассказывали о битве модных аутфитов, которые бизнесвумен устроила в своем Instagram. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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