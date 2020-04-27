Светлана Бондарчук примерила эпатажный образ с блестящими ботфортами и плащом нараспашку
Фото: Instagram
Бондарчук опубликовала серию снимков в своем Instagram. Для прогулки с питомцем светская львица выбрала образ, построенный вокруг бронзового глиттера и мерцающих текстур. На ней — длинный блестящий плащ, надетый поверх базовой черной водолазки вместо платья. Его Светлана предпочла не застегивать до конца, оставив место для фантазии. Дерзкий look дополнили эффектные ботфорты, усыпанные блестками, крупные солнцезащитные очки и акцентные серьги до плеч.
Светлана Бондарчук часто делится идеями стильных образов для выходов на сто метров от дома. Ранее мы рассказывали о битве модных аутфитов, которые бизнесвумен устроила в своем Instagram. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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