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Светлана Бондарчук примерила эпатажный образ с блестящими ботфортами и плащом нараспашку

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Светлана Бондарчук в плаще и блестящих ботфортах

Фото: Instagram

Каждый выход на прогулку с собакой Светлана Бондарчук превращает в яркий модный показ. 51-летняя бизнесвумен не перестает удивлять: на этот раз она примерила эффектный аутфит и похвасталась роскошной фигурой.

Бондарчук опубликовала серию снимков в своем Instagram. Для прогулки с питомцем светская львица выбрала образ, построенный вокруг бронзового глиттера и мерцающих текстур. На ней — длинный блестящий плащ, надетый поверх базовой черной водолазки вместо платья. Его Светлана предпочла не застегивать до конца, оставив место для фантазии. Дерзкий look дополнили эффектные ботфорты, усыпанные блестками, крупные солнцезащитные очки и акцентные серьги до плеч.

Светлана Бондарчук часто делится идеями стильных образов для выходов на сто метров от дома. Ранее мы рассказывали о битве модных аутфитов, которые бизнесвумен устроила в своем Instagram. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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