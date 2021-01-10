«Нежная принцесса!» Лиза Арзамасова поделилась теплым праздничным фото

Пользователи Сети остались в восторге от нового фото Лизы и написали в комментариях: «Как в Вас много света, Лизочка! Добра бесконечного и здоровья! Будьте самой счастливой», «Лизонька, Вы такая нежная и трепетная. Счастья Вам безмерного», «Как всегда самая красивая женщина на земле», «Спасибо! Вы излучаете столько Света и тепла. Вам так идет улыбка и глаза светятся!!! Будьте счастливы!», «Счастливая, светит как солнышко!!!! С праздниками!!!!», «Лиза, Вы сама как елка новогодняя...поднимаете настроение, светитесь и излучаете тепло».

К слову, недавно мы писали, как Лиза Арзамасова поделилась совместными фото с сыном Авербуха из Сочи.

А вам понравилось фото Лизы Арзамасовой? Делитесь своим мнением в комментариях!