«Нежная принцесса!» Лиза Арзамасова поделилась теплым праздничным фото
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
На новом фото Лиза позирует в уютном домашнем образе у новогодней елки. Под праздничным снимком звезда решила поделиться трогательной семейной историей: «Я еще в «воздушном флере» от многих добрых событий, еще совсем не хочется серьёзничать. Поэтому пока #отвечаю про самую долгую елку в моей жизни, про которую писала несколькими публикациями ранее. Правильный ответ в комментариях был. Но он кажется уж совсем нереальным. Итак... Елка стояла в мамином доме ... полтора года. Это было удивительное время. На гастролях я была чаще, чем дома. Кругом ездила с мамой, потому что уж совсем невыносимо было бы быть без дома, да и ещё без родной души. Мама помогала мне с учебой, я ещё и школьницей была. И это было здорово и незабываемо, и почти каждые два дня у нас были взлеты и посадки в самых неожиданных направлениях, но мы чувствовали себя какими-то бездомными кочевниками. Ух, и налетались тогда!)))».
Пользователи Сети остались в восторге от нового фото Лизы и написали в комментариях: «Как в Вас много света, Лизочка! Добра бесконечного и здоровья! Будьте самой счастливой», «Лизонька, Вы такая нежная и трепетная. Счастья Вам безмерного», «Как всегда самая красивая женщина на земле», «Спасибо! Вы излучаете столько Света и тепла. Вам так идет улыбка и глаза светятся!!! Будьте счастливы!», «Счастливая, светит как солнышко!!!! С праздниками!!!!», «Лиза, Вы сама как елка новогодняя...поднимаете настроение, светитесь и излучаете тепло».
К слову, недавно мы писали, как Лиза Арзамасова поделилась совместными фото с сыном Авербуха из Сочи.
А вам понравилось фото Лизы Арзамасовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!