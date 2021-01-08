Лиза Арзамасова поделилась совместными фото с сыном Авербуха из Сочи: «Мастера позирования»

Лиза Арзамасова проводит новогодние каникулы вместе со своим супругом Ильей Авербухом и его сыном Мартином на горнолыжном курорте Роза-Хутор в Сочи.

В своем новом посте актриса подтвердила, что отношения с сыном Авербуха у нее отличные — они вместе гуляют и фотографируются.

«Мастера позирования в кадре», — подписала публикацию Арзамасова.

Подписчики порадовались за актрису:

«Прекрасные мастера позирования!!», «Очень солнечная фотография, Лизонька», «Аааа! Я помню Мартина на ЧМ в Москве в 2005 кажется - он же ходить не умел толком тогда!», «Лиза, Сочи + весь Мир! Необыкновенная! Вы достояние России», «Замечательные фото. Мы словно с вами вместе отдыхаем», «Какая вы красавица, отличные фотографии», «Чудесное фото. От него веет каким-то особым теплом и нежностью».