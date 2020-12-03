В семье Натальи Водяновой пополнение: дети и муж топ-модели встретили нового питомца

В семье Натальи Водяновой появился новый питомец – топ-модели завела щенка. Пост с фотографиями, как муж и дети Водяновой встречают нового члена семьи, появился в ее блоге.

«Знакомьтесь с новым пополнением в нашей и без того нешуточной семье! Этот щенок по имени Кофе - долгожданная сестренка Невочки. Мы в совершенном восторге от ее характера и... фотогеничности. Кот Галилео ревнует, конечно, но и это пройдет. Мама девочки (и это я не о себе) английский спрингер-спаниель, а отец неизвестен, но очевидно, великан, так как Кофе растет не по дням, а по часам. Пожалуйста, любите и жалуйте. Нет сомнения, что фотографии Кофе разбавят фид моего инстаграма.», – пишет счастливая Наталия.

Поклонники восторгаются малышкой:

«Ну как она забралась на руки к вашему сыночку», «Вы просто прекрасные все», «Она очаровательна!», «Какая милашка. Поздравляю вас с новым членом семьи», «Красивые глаза у обеих девочек», «Ух ты, какая красота-милота», «Мечта всех детей», «Какая очаровашка девочка! Залюбовалась, если игривая, значит умная, говорил мой дедушка».