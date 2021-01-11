Невестка Валерии Лиана Шульгина показала, как она выглядит без макияжа

О себе Лиана тоже не забывает и активно делится тем, как приводит себя в форму после родов — она рассказывает, что в день родов весила 60 кг, но очень быстро худеет. Кроме того, девушка поделилась, что хочет снять наращенные ресницы, с которыми ей тяжело, и отметила, что естественный объем и без этого отлично держится.

После появления на свет дочери молодая семья оказалась под пристальным вниманием, мимо которого не могло пройти ни одно событие из жизни пары. Ранее пользователи Сети яростно осудили Арсения Шульгина за то, что тот отправился с друзьями в Сочи покататься на лыжах всего через неделю после родов жены. Сама Лиана, однако, не осуждает мужа и активно защищает его от нападок, попросив своих подписчиков не лезть в их семью.