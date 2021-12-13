Невестка не угодила: Яна Поплавская настояла на разводе сына через месяц после свадьбы
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya
Младший сын Яны Поплавской Никита стал гостем ток-шоу «Звезды сошлись». В программе он рассказал о своем опыте семейной жизни. Он признался, что первый брак у него вышел комом.
Всего через месяц после свадьбы с Валерией он понял, что ошибся с решением идти в загс. И решиться на развод его убедила мать Яна Поплавская. Причиной разлада в молодой семье стали претензии новоиспеченной жены, что муж домой приносит мало денег. Никита на самом деле не хватал звезд с небес, но они жили на достаточном уровне, к тому же ему помогали звездные родители. Но Валерии этого казалось мало.
Тогда после очередной ссоры сын уехал жить к маме на несколько дней. Хотя сразу после праздника Яна Поплавская, не сдерживая эмоций, писала в блоге, что рада передать сына в надежные руки невестки, которая вскоре оказалась неугодной. И в это время она поставила ему мозги на место. Состоялся развод.
Сейчас Никита встречается с девушкой по имени Арина. Ей он в открытую признается в любви. «Дорогая, ты пришла в мою жизнь и перевернула все с ног на голову. Я не думал, что такое количества поддержки и понимания можно получить от одного человека. А уж твоя целеустремленность, острый ум и твое просто огромное терпение вызывает во мне восхищение и бесконечное уважение», — написал Никита в Instagram.
У Яны Поплавской есть еще старший сын Клим. У него тоже интересная история семейных отношений. В 2020 году во время пандемии он во второй раз женился на одной и той же женщине.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram