Невестка не угодила: Яна Поплавская настояла на разводе сына через месяц после свадьбы

Всего через месяц после свадьбы с Валерией он понял, что ошибся с решением идти в загс. И решиться на развод его убедила мать Яна Поплавская. Причиной разлада в молодой семье стали претензии новоиспеченной жены, что муж домой приносит мало денег. Никита на самом деле не хватал звезд с небес, но они жили на достаточном уровне, к тому же ему помогали звездные родители. Но Валерии этого казалось мало.

Тогда после очередной ссоры сын уехал жить к маме на несколько дней. Хотя сразу после праздника Яна Поплавская, не сдерживая эмоций, писала в блоге, что рада передать сына в надежные руки невестки, которая вскоре оказалась неугодной. И в это время она поставила ему мозги на место. Состоялся развод.