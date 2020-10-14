«Помним тебя с косичками»: Ольга Бузова показала архивное фото с афрокосами
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Певица и телеведущая Ольга Бузова показала архивное фото, на котором она с афрокосами. Ольга поздравила с днем рождения свою старинную подругу и опубликовала фотографию, с которой началась их дружба. Фото сделано 15 лет назад.
Девушки уютно сидят в недорогой кофейне на канале Грибоедова в Петербурге – как отметила Бузова, на большее тогда не было денег.
В молоденькой блондинке с афрокосами подписчики узнали ту самую питерскую студентку, которая появилась на проекте «Дом-2», и на которую нынешняя Бузова совершенно не похожа.
Подписчики заметили, что за 15 лет певица очень сильно изменилась, а прическа с афрокосами делает ее совершенно другим человеком. По мнению поклонников, поменялась она в лучшую сторону.
«С каждым годом все хорошеешь и хорошеешь», «Помню тебя еще с такими косичками участницей «Дома-2», «Не у каждого есть такая дружба. Дружба на всю жизнь. Берегите друг друга», «Как время быстротечно, но вы прекрасны сквозь года», «Я помню эти косы», – пишут поклонники ей в комментариях.
Сейчас Ольга кардинально поменяла стиль – сегодня она эффектная брюнетка.
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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