«Помним тебя с косичками»: Ольга Бузова показала архивное фото с афрокосами

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала архивное фото, на котором она с афрокосами. Ольга поздравила с днем рождения свою старинную подругу и опубликовала фотографию, с которой началась их дружба. Фото сделано 15 лет назад.

Девушки уютно сидят в недорогой кофейне на канале Грибоедова в Петербурге – как отметила Бузова, на большее тогда не было денег.

В молоденькой блондинке с афрокосами подписчики узнали ту самую питерскую студентку, которая появилась на проекте «Дом-2», и на которую нынешняя Бузова совершенно не похожа.

Подписчики заметили, что за 15 лет певица очень сильно изменилась, а прическа с афрокосами делает ее совершенно другим человеком. По мнению поклонников, поменялась она в лучшую сторону.

«С каждым годом все хорошеешь и хорошеешь», «Помню тебя еще с такими косичками участницей «Дома-2», «Не у каждого есть такая дружба. Дружба на всю жизнь. Берегите друг друга», «Как время быстротечно, но вы прекрасны сквозь года», «Я помню эти косы», – пишут поклонники ей в комментариях.

Сейчас Ольга кардинально поменяла стиль – сегодня она эффектная брюнетка.