Бузова с новой прической, Петров с Милославской и другие звезды на премьере «Стрельцова»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На красной дорожке гостей премьеры приветствовали исполнители главных ролей: Александр Петров и Стася Милославская, роман которых начался на съемочной площадке «Стрельцова», Виктор Добронравов, Виталий Хаев, Надежда Маркина и другие. Милославская позировала фотографам в скромном образе — белом джемпере и серых шортах, практически без макияжа и с естественной укладкой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Первыми картину оценили Ольга Бузова, появившаяся в кинотеатре с новой прической и в коротком платье с глубоким декольте, Дарья Повереннова, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Анфиса Черных и многие другие. Пришли на премьеру ленты об известном советском спортсмене и знаменитые футболисты: Георгий Джикия, Александр Самедов, Дмитрий Сычев, Дмитрий Булыкин и Алексей Смертин.
По сюжету, к двадцати годам у главного героя есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он — Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена... Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион. Великий спортсмен, заслуживший настоящую народную любовь.
В широкий прокат фильм выходит 24 сентября. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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