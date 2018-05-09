Необычная внешность сына Татьяны Булановой взволновала Сеть

В эту субботу в эфир телеканала НТВ выйдет новый выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Свои тайны будет раскрывать известная певица Татьяна Буланова. Одна из них коснется ее 25-летнего сына Александра.
Необычная внешность юноши удивила зрителей. В Сети активно обсуждают сходство мамы и сына.
Всего у звезды два ребенка от двух любимых мужчин — Александр Тагрин и Никита Радимов.
В эфире шоу Татьяна расскажет о причине расставания с супругом, продюсером Николаем Тагриным. «Официально в браке мы прожили тринадцать лет», — подчеркнула она. И сложных взаимоотношениях с футболистом Владиславом Радимовым
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