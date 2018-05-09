Необычная внешность сына Татьяны Булановой взволновала Сеть

Всего у звезды два ребенка от двух любимых мужчин — Александр Тагрин и Никита Радимов.

В эфире шоу Татьяна расскажет о причине расставания с супругом, продюсером Николаем Тагриным. «Официально в браке мы прожили тринадцать лет», — подчеркнула она. И сложных взаимоотношениях с футболистом Владиславом Радимовым

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